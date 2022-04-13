ФОТО | Endover продолжает возведение ставших дефицитными новостроек. Вот как будет выглядеть новый квартал в Хааберсти

“Возведение квартала Rocca Towers идет по плану. Мы уделяем большое внимание обеспечению высокого качества строительства, и, несмотря на трудные времена, нам удалось договориться о поставках всех важных материалов до момента завершения строительства жилого комплекса”, — сказал Райдо Пярн, член правления фирмы Metropoli Ehitus, выступающей генеральным подрядчиком. “Этот проект обеспечивает работой около 400 человек, поскольку одновременно идут внутренние работы во второй башне и монтажные работы в третьей. Они будут завершены в конце лета”.

По словам застройщика, продажа квартир Rocca Towers продвигается успешно, и 65% квартир и коммерческих помещений во втором здании уже обрели владельцев. “Сейчас на рынке сложилась ситуация, когда многим застройщикам просто нечего продавать. Все запасы проданы, а никакие новые проекты они брать не хотят”, — сказал Роберт Лауд. “В отличие от многих, Endover на сегодняшний день имеет один из самых больших объемов строительства и предложений на рынке, и мы продолжили работу в соответствии с планом даже после событий 24-го февраля. Неопределенность с поставками и рост цен на строительство являются самыми большими рисками для застройщиков. Наша преимущество заключается в том, что внутри концерна у нас есть собственная строительная компания, которая позволяет сохранять прозрачность и гибкость при управлении строительными процессами”.

“На сегодняшний день мы не ощущаем спада на рынке недвижимости — мы даже перевыполнили план продаж на первый квартал этого года”, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. “Сейчас активность проявляют и те люди, которые покупают собственное жилье, и инвесторы, кроме того, деньги в недвижимость вкладывают из страха перед инфляцией. По нашему мнению, стоимость недвижимости имеет тенденцию, скорее, к небольшому росту, чем к снижению, поскольку необходимо также учитывать дефицит новостроек и рост цен на строительство”.

Вторая в квартале 18-этажная высотка Rocca Tower II достигла пика высоты 70 метров. Владельцы коммерческих и жилых помещений смогут въехать в здание уже в конце этой весны.

Отличительной особенностью зданий являются пентхаусы на 17-м и 18-м этажах, представляющие собой роскошные двухэтажные апартаменты площадью до 127 м2 и с панорамным видом на море, озеро Харку, Старый город. Красивый вид из окон сохранится и в будущем, поскольку торговый центр Рокка-аль-Маре и зоопарк останутся зоной малоэтажной застройки. В здании Rocca Tower II насчитывается 78 1-4-комнатных квартир и 16 коммерческих помещений. Цены на выставленные на продажу квартиры начинаются от 3460 евро за квадратный метр, а в случае пентхаусов превышают 5000 евро.

Наряду с 18-этажными высотными зданиями будет построен большой 3-этажный паркинг с местами для автомобилей жильцов из второго, третьего и четвертого корпусов. Всего в гараже имеется 291 парковочное место. На крыше расположенной во внутреннем дворе парковки площадью 1200 м2 будет построена общая зеленая зона с детской игровой площадкой и местами отдыха для взрослых.

Такие кварталы WoHo (Work and Home) обретают все большую популярность по всему миру в целом и в Эстонии в частности, что подтверждается недавними изменениями в экономике и формах работы. По словам застройщика, клиенты проявляют интерес как к покупке, так и аренде коммерческих помещений в квартале, поскольку с точки зрения логистики он имеет удачное месторасположение. Коммерческие помещения с панорамными окнами и высокими потолками приобретают как под офисы, так и под помещения для торговли и оказания различных услуг. В квартале Rocca Towers будут работать несколько салонов красоты, ясли, медицинские учреждения, мини-маркет и спа-салон.

В 2021-м году Endover продал более 300 квартир на общую сумму 67 миллионов евро, что является одним из самых больших объемов на рынке жилищного строительства Таллинна. В расположенном рядом с новым виадуком Хааберсти квартал Rocca Towers будет построено в общей сложности 5 зданий более чем с 332 квартирами и 4000 м2 коммерческих площадей. Первые дома в квартале были сданы в 2021 году, а весь квартал будет готов в 2023-м году. Его объем застройки составляет 41 181 м2.

Архитекторами зданий являются представители ARS Projekt, которые также спроектировали высотные здания квартала Маакри и высотное здание TORN, разработанное Endover. Интерьеры были созданы дизайнером Аэт Пиэль. Генеральным подрядчиком объекта является компания Metropoli Ehitus.