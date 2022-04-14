Высотка Skyon в центре Таллинна отмечена высшим международным сертификатом

Сертификат LEED — это международно признанная система сертификации, разработанная Советом по экологическому строительству США. Для получения сертификата здание получает баллы в пяти различных областях: устойчивое строительство, эффективность использования воды, энергосбережение, материалы и ресурсы, а также качество внутреннего климата. Дополнительные баллы также могут быть присуждены за дизайн. Платиновый сертификат, полученный Skyon, одновременно является высшим показателем наряду с золотым, серебряным и классическим сертификатом.

Помимо Skyon, в Эстонии еще пять зданий были удостоены платинового сертификата, но 95-метровый Skyon выделяется от остальных своей высотой. Сертификат был выдан по результатам международного оценивания, где здание получило значимые 84 балла из 110. Skyon является первым коммерческим зданием в Эстонии, которому выдан сертификат на основании обновленных условий, которые стали значительно более строгими по сравнению с прежними.

По словам исполнительного директора Capital Mill Каарела Лойгу, такие достижения повышают стоимость недвижимости и дают уверенность клиенту и общественности в выполнении высоких требований, предъявляемых к зданию. По словам Лойгу, сертификаты также становятся все более важными для банков, поскольку все больше внимания уделяется зеленому повороту и защите окружающей среды. “Поскольку на этапе проектирования и строительства здания используются наилучшие возможные решения, мы можем быть уверены, что жизненный цикл здания будет максимально долгим”, — прокомментировал Лойгу.

Сертификат обещает повысить ценность здания и в глазах международных инвесторов. “Для инвестора была проделана большая предварительная работа в виде этого сертификата, поскольку он получает четкое понимание и уверенность в том, что имеется дело с международно признанным и ценным знаком, так сказать, третье лицо подтверждает соответствие здания высоким требованиям”, — сказал Лойгу.