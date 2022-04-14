Высотка Skyon в центре Таллинна отмечена высшим международным сертификатом
Компания Capital Mill сегодня сообщила о том, что офисное здание Skyon на улице Маакри получило международно признанный сертификат LEED Platinum. По словам исполнительного директора компании Каарела Лойгу, Skyon является указателем направления в области культуры и качества строительства.
Сертификат LEED — это международно признанная система сертификации, разработанная Советом по экологическому строительству США. Для получения сертификата здание получает баллы в пяти различных областях: устойчивое строительство, эффективность использования воды, энергосбережение, материалы и ресурсы, а также качество внутреннего климата. Дополнительные баллы также могут быть присуждены за дизайн. Платиновый сертификат, полученный Skyon, одновременно является высшим показателем наряду с золотым, серебряным и классическим сертификатом.
Помимо Skyon, в Эстонии еще пять зданий были удостоены платинового сертификата, но 95-метровый Skyon выделяется от остальных своей высотой. Сертификат был выдан по результатам международного оценивания, где здание получило значимые 84 балла из 110. Skyon является первым коммерческим зданием в Эстонии, которому выдан сертификат на основании обновленных условий, которые стали значительно более строгими по сравнению с прежними.
По словам исполнительного директора Capital Mill Каарела Лойгу, такие достижения повышают стоимость недвижимости и дают уверенность клиенту и общественности в выполнении высоких требований, предъявляемых к зданию. По словам Лойгу, сертификаты также становятся все более важными для банков, поскольку все больше внимания уделяется зеленому повороту и защите окружающей среды. “Поскольку на этапе проектирования и строительства здания используются наилучшие возможные решения, мы можем быть уверены, что жизненный цикл здания будет максимально долгим”, — прокомментировал Лойгу.
Сертификат обещает повысить ценность здания и в глазах международных инвесторов. “Для инвестора была проделана большая предварительная работа в виде этого сертификата, поскольку он получает четкое понимание и уверенность в том, что имеется дело с международно признанным и ценным знаком, так сказать, третье лицо подтверждает соответствие здания высоким требованиям”, — сказал Лойгу.
В процессе подачи заявки на получение сертификата LEED партнером Capital Mill была Forus Haldus, одна из крупнейших в Эстонии компаний по управлению недвижимостью, обслуживанию и энергоэффективности. По словам председателя правления Forus Haldus Теэта Раудсепа, здания с сертификатом LEED имеют значительно более низкие затраты на содержание и меньше воздействуют на окружающую среду, что повышает благополучие пользователей здания. “Немаловажно и то обстоятельство, что документация здания в порядке, а процесс строительства прозрачный. Это значительно упрощает управление зданием, при желании и его продажу”, — добавил Раудсеп.
Среди прочего, в офисном здании работают такие компании, как Coop Pank, BaltCap, Vaimo, Tuum и Союз банков Эстонии. На последнем этаже разместилась и сама компания Capital Mill. Самым главным отличием высотного здания в городском пейзаже является уникальный в странах Балтии цветной стеклянный фасад, состоящий из 898 цветных элементов. Архитектурное решение Skyon создали международно признанные архитекторы KOKO.
Ранее офисное здание Navigator, находившееся под управлением Capital Mill, в 2014 году получило сертификат Gold, а в 2016 году удалась получить для коммерческого здания Explorer знак Platinum.