Недвижимость
22.04.2022, 12:01

ФОТО | Эстонский актер Мярт Пиус продает дом, в котором вырос

 
Грета Каупмеэс
Грета Каупмеэс greta.kaupmees@kroonika.ee
Märt Pius
Märt Pius
Foto: Tanel Meos
Эстонский актер Мярт Пиус (33) выставил на продажу за 145 000 евро дом в Пылтсамаа, в котором он и его брат-близнец Прийт Пиус выросли. Причина заключается в том, что их мать собирается переезжать в город, поэтому уютному домику ищут новых хозяев.

Деревянный дом с сараем и большим двором находится на краю леса вдали от соседей. В доме есть три отдельные спальни, кухня, гостиная, веранда, прачечная, парилка и кладовка. К дому пристроена терраса, на которую можно попасть из гостиной.

Пару лет назад дом был реновирован и утеплен, была заменена обшивка дома и добавлены противопожарные пластины.

VANA UUEKS 2020. aastal on tehtud väliselt renoveerimistööd, hoone soojustatud ning paigaldatud uus puitvooder. 2018-2019. aastal on soojustatud katusealune, paigaldatud osaliselt uus vooder ja uus tuuletõkkeplaat ning värvitud hoone fassaad.

Внутри дома были обновлены электропроводка и трубопровод, а также утеплен пол.

SISERUUMID on renoveeritud valdavalt 2018-2019. aastal, vanema viimistlusega on köök ja sahver. Uuendatud on elektrisüsteem ja torustik. Siseruumide renoveerimise käigus on põrandad uuesti valatud ning soojustatud. 2019. aastal on ehitatud hoone küljele terrass.

Кроме того, что Мярт Пиус вырос в этом доме, летом 2019 года там прошла его церемония бракосочетания с актрисой Саарой Кадак (31), на которой было коло 140 гостей.

PULMATSEREMOONIA Märt Piusi lapsepõlvekodus põlispuude all. Märt Pius ja Saara Kadak abiellusid 2019.aasta suvel.
RusDelfi
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