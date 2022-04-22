ФОТО | Эстонский актер Мярт Пиус продает дом, в котором вырос

Деревянный дом с сараем и большим двором находится на краю леса вдали от соседей. В доме есть три отдельные спальни, кухня, гостиная, веранда, прачечная, парилка и кладовка. К дому пристроена терраса, на которую можно попасть из гостиной.

Пару лет назад дом был реновирован и утеплен, была заменена обшивка дома и добавлены противопожарные пластины.

Внутри дома были обновлены электропроводка и трубопровод, а также утеплен пол.

Кроме того, что Мярт Пиус вырос в этом доме, летом 2019 года там прошла его церемония бракосочетания с актрисой Саарой Кадак (31), на которой было коло 140 гостей.