22.04.2022, 12:01
ФОТО | Эстонский актер Мярт Пиус продает дом, в котором вырос
Foto: Tanel Meos
Эстонский актер Мярт Пиус (33) выставил на продажу за 145 000 евро дом в Пылтсамаа, в котором он и его брат-близнец Прийт Пиус выросли. Причина заключается в том, что их мать собирается переезжать в город, поэтому уютному домику ищут новых хозяев.
Деревянный дом с сараем и большим двором находится на краю леса вдали от соседей. В доме есть три отдельные спальни, кухня, гостиная, веранда, прачечная, парилка и кладовка. К дому пристроена терраса, на которую можно попасть из гостиной.
Пару лет назад дом был реновирован и утеплен, была заменена обшивка дома и добавлены противопожарные пластины.
Внутри дома были обновлены электропроводка и трубопровод, а также утеплен пол.
Кроме того, что Мярт Пиус вырос в этом доме, летом 2019 года там прошла его церемония бракосочетания с актрисой Саарой Кадак (31), на которой было коло 140 гостей.