Сносить нельзя оставить. Какой ремонт нарушает закон?

“Можете ли вы осветить вопрос о допустимом перечне работы в квартирах, которые могут проводить в ходе ремонта их владельцы? Я говорю о всевозможных перепланировках, которые массово сейчас делаются. Чаще всего это связано с кухнями и санузлами, а квартиры, которые располагаются ниже, получают ухудшение жилищных условий. Насколько сейчас изменились разрешения по перепланировке квартир? Раньше допускалась только покраска, поклейка обоев, настил ламината. А сейчас и стены можно переносить, и батареи. Что-то из этого запрещено? Неужели сейчас все можно?”, — с такими вопросами обратилась в редакцию Мария.

Соседи страдают

Переделки в квартире соседей волнуют не ее одну. Например, Андрей уверен, что его сосед снизу что-то сделал с полами, и теперь слышимость между квартирами приносит много неудобств.

“У нас в доме, можно сказать, два уровня полов. Я подозреваю, что этот умелец снял один слой, чтобы увеличить высоту потолков. Потому что раньше в той квартире жили его престарелые родители, они громко слушали телевизор, но нам слышно почти ничего не было. А после ремонта въехали квартиранты, и слышно все: как они ходят, как хлопают дверьми, как разбирают диван перед сном… А в вечер, когда они въехали, на кухне даже были слышны их разговоры! Если бы знал, как доказать, что там что-то сделано противозаконное, обязательно взялся бы за это”, — говорит мужчина.

“А я знаю один случай, когда кухню поменяли местами с комнатой, — рассказывает Владислав. — Тянули трубы специально, чтобы дать воду в новое помещение. Не знаю, насколько это законно, но получается, что теперь соседей снизу могут затопить прямо в комнате, ведь над ними появились трубы. Мне кажется, нельзя настолько кардинально все менять, включая предназначение помещений в квартире”.