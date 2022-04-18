Владелец студии назвал 7 обидных ошибок в ремонте

Не присоединил балкон к комнате

Со временем я понял, что отдельный балкон мне не нужен: он используется как склад для вещей, которыми я не пользуюсь. А вот сделать там отдельный кабинет и визуально увеличить площадь кухни не помешало бы.

Конечно, присоединить балкон можно и сейчас, но во время ремонта это было сделать проще.

Не предусмотрел в квартире коллектор отопления

С ним можно было бы перекрывать батареи, не выходя из квартиры, или отключать каждую отдельно.

Плохо продумал вентиляцию в кубе

Чтобы зонировать пространство студии, мы заключили спальню в стеклянный куб. Но даже распашная дверь не пропускала достаточно воздуха. Пришлось менять часть стекол в перегородке и делать в них отверстия.

Сделал слишком мало розеток

Несмотря на то, что я старался предусмотреть их как можно больше, розеток оказалось недостаточно. Например, рядом с диваном у меня всегда подключены сразу несколько гаджетов и увлажнитель воздуха. Поэтому, когда нужно зарядить ноутбук, приходится что-то отключать от сети.

Установил неудачную шторку в ванной

Нужно было сразу делать на заказ цельную — от ванны до потолка. Потому что у этой шторки предусмотрена резинка, через которую все время подтекает вода.

Не продумал наполнение гардеробной

Большая часть вещей в гардеробной висит на вешалках, что не всегда удобно. Планирую в будущем несколько секций заменить на ящики для хранения.

Повесил шторы

Интерьер моей квартиры выполнен в современном стиле с элементами лофта. Шторы просто не вписались в обстановку, поэтому позднее я заменил их на жалюзи.