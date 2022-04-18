Владелец студии назвал 7 обидных ошибок в ремонте
Владелец маленькой студии Алексей Поликарпов рассказал порталу INMYROOM о своих ошибках в ремонте.
Не присоединил балкон к комнате
Со временем я понял, что отдельный балкон мне не нужен: он используется как склад для вещей, которыми я не пользуюсь. А вот сделать там отдельный кабинет и визуально увеличить площадь кухни не помешало бы.
Конечно, присоединить балкон можно и сейчас, но во время ремонта это было сделать проще.
Не предусмотрел в квартире коллектор отопления
С ним можно было бы перекрывать батареи, не выходя из квартиры, или отключать каждую отдельно.
Плохо продумал вентиляцию в кубе
Чтобы зонировать пространство студии, мы заключили спальню в стеклянный куб. Но даже распашная дверь не пропускала достаточно воздуха. Пришлось менять часть стекол в перегородке и делать в них отверстия.
Сделал слишком мало розеток
Несмотря на то, что я старался предусмотреть их как можно больше, розеток оказалось недостаточно. Например, рядом с диваном у меня всегда подключены сразу несколько гаджетов и увлажнитель воздуха. Поэтому, когда нужно зарядить ноутбук, приходится что-то отключать от сети.
Установил неудачную шторку в ванной
Нужно было сразу делать на заказ цельную — от ванны до потолка. Потому что у этой шторки предусмотрена резинка, через которую все время подтекает вода.
Не продумал наполнение гардеробной
Большая часть вещей в гардеробной висит на вешалках, что не всегда удобно. Планирую в будущем несколько секций заменить на ящики для хранения.
Повесил шторы
Интерьер моей квартиры выполнен в современном стиле с элементами лофта. Шторы просто не вписались в обстановку, поэтому позднее я заменил их на жалюзи.