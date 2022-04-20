Таллиннский квартирный рынок: цены растут, но сделки уменьшаются

”В первом квартале на таллиннском квартирном рынке сменила владельца 2301 квартира за 330 млн евро, — поясняет член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. — Это означает, что денежный рыночный объём прекратил рост и количество сделок даже упало за год на 10%”.

По данным Земельного департамента, средняя стоимость квадратного метра на таллиннском квартирном рынке к концу квартала выросла до 2600 €, средняя цена квартала осталась в пределах 2520 €. Это на 17% больше, чем в первом квартале прошлого года, хотя денежный оборот остался прежним, а количество сделок уменьшилось на 10%.

В обычной обстановке рост цен наряду со снижением рыночной активности подталкивает к их интерпретации как символа предстоящей корректировки цен, но, по словам Саксинга, следует быть осторожным. ”Период пандемии не обычное состояние, — подчёркивает он. — Спрос на квартиры никуда не пропал, скорее вырос. Причиной уменьшения сделок очевидно является замораживание разработок вследствие первой волны пандемии”.

По утверждению Саксинга, первая волна пандемии сильно повлияла на чувство уверенности как простых людей, так и разработчиков, вследствие чего многие разработки были аннулированы либо отложены во времени. ”Сейчас настало время введения в действие разработок, начатых именно в первую волну пандемии, но их просто меньше, чем прежде, — пояснил Саксинг. — По прогнозам объёмы сделок в третьем-четвёртом квартале восстановятся”.

За пять лет средняя цена за квадратный метр на квартирном рынке Таллинна в первом квартале выросла более чем на 900 €, с 1740 € до 2645 €.

Рост цен имел место на фоне снижения активности сделок также в Тарту и в Пярну.