В каких странах аренда жилья выросла из-за приезжих россиян

В некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья из-за наплыва россиян существенно увеличилась стоимость аренды жилья. Наибольшее влияние на рост цен на аренду квартир и домов россияне оказали на такие страны, как Турция, Грузия, Армения и Узбекистан.

Цены на аренду жилья в Турции взлетели как никогда

Сейчас аренда жилья в Турции стоит в три-четыре раза дороже по сравнению с концом февраля 2022 года. Количество запросов от россиян, к примеру, в Анталье и Аланье увеличилось почти в четыре раза. Если в 2021 году в популярных среди русскоязычного населения районах Коньяалты или Муратпаша можно было снять квартиру 1 + 1 (совмещенная с гостиной кухня и спальня) за 2,5–4,5 тыс. лир (150–270 евро) в месяц, то теперь те же лоты стоят 10–20 тыс. лир (600–1200 евро).

Аналогичная ситуация наблюдается в Стамбуле, Измире, Фетхие и Бодруме. Средняя ставка аренды квартиры формата 1 + 1 колебалась от 2 тыс. лир (120 евро) до 4,5 тыс. лир (270 евро), но сейчас увеличилась до 10–22 тыс. лир (600–1340 евро).

Повышенный спрос вызвал не только рост цен на аренду, но и дефицит арендного жилья, а также проблемы для остальных арендаторов, которые не готовы платить такие деньги. Из-за стремительного роста цен появились запросы на аренду комнат в складчину, поскольку многие переезжают в Турцию без работы и серьезной финансовой подушки, рассчитывая устроиться на работу здесь.

Вследствие ажиотажного спроса многие арендаторы стали требовать оплату за несколько месяцев вперед, опасаясь, что арендаторы окажутся неплатежеспособными, рассказал “РБК-Недвижимости” партнер PR-агентства Kitov Agency Илья Китов, живущий в Турции уже более двух лет. Некоторые недобросовестные владельцы недвижимости вынуждают иностранных съемщиков с уже заключенными ранее договорами покинуть квартиру, так как ее можно сдать дороже представителям новой волны эмиграции.