В каких странах аренда жилья выросла из-за приезжих россиян
Наибольшее число уехавших из России замечены на рынках аренды Турции, Грузии, Армении и Узбекистана. Как следствие, цены на арендное жилье в этих странах заметно выросли, пишет РБК.
В некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья из-за наплыва россиян существенно увеличилась стоимость аренды жилья. Наибольшее влияние на рост цен на аренду квартир и домов россияне оказали на такие страны, как Турция, Грузия, Армения и Узбекистан.
Цены на аренду жилья в Турции взлетели как никогда
Сейчас аренда жилья в Турции стоит в три-четыре раза дороже по сравнению с концом февраля 2022 года. Количество запросов от россиян, к примеру, в Анталье и Аланье увеличилось почти в четыре раза. Если в 2021 году в популярных среди русскоязычного населения районах Коньяалты или Муратпаша можно было снять квартиру 1 + 1 (совмещенная с гостиной кухня и спальня) за 2,5–4,5 тыс. лир (150–270 евро) в месяц, то теперь те же лоты стоят 10–20 тыс. лир (600–1200 евро).
Аналогичная ситуация наблюдается в Стамбуле, Измире, Фетхие и Бодруме. Средняя ставка аренды квартиры формата 1 + 1 колебалась от 2 тыс. лир (120 евро) до 4,5 тыс. лир (270 евро), но сейчас увеличилась до 10–22 тыс. лир (600–1340 евро).
Повышенный спрос вызвал не только рост цен на аренду, но и дефицит арендного жилья, а также проблемы для остальных арендаторов, которые не готовы платить такие деньги. Из-за стремительного роста цен появились запросы на аренду комнат в складчину, поскольку многие переезжают в Турцию без работы и серьезной финансовой подушки, рассчитывая устроиться на работу здесь.
Вследствие ажиотажного спроса многие арендаторы стали требовать оплату за несколько месяцев вперед, опасаясь, что арендаторы окажутся неплатежеспособными, рассказал “РБК-Недвижимости” партнер PR-агентства Kitov Agency Илья Китов, живущий в Турции уже более двух лет. Некоторые недобросовестные владельцы недвижимости вынуждают иностранных съемщиков с уже заключенными ранее договорами покинуть квартиру, так как ее можно сдать дороже представителям новой волны эмиграции.
“Арендодатели пользуются тем, что многие иностранцы не знают местных законов, а по ним выселить арендатора, если он добросовестно платит за аренду, практически невозможно — только после десяти лет аренды и с уведомлением за три месяца. Также нельзя повысить ставку по текущему договору на свое усмотрение — с 2012 года размер повышения ежегодной арендной платы для перезаключаемых годичных договоров ежемесячно определяет Служба государственной статистики Турции. До 2021 года ставка повышения аренды не превышала 0,5%, но затем она стала постоянно расти и уже перевалила за 20%”, — резюмирует Илья Китов.
В Грузии существенно вырос спрос на съемное жилье
Спрос на аренду жилья в Грузии за последние полтора месяца вырос примерно в 1,5 раза, а это, в свою очередь, повлияло на существенное увеличение стоимости аренды квартир. Если в конце февраля этого года средняя стоимость месячной аренды в Тбилиси составляла около $300 (260 евро), то сейчас цены выросли до $450–500 (400-445 евро) за лот.
Примерно такие же темпы подорожания наблюдаются в Батуми, Кутаиси и Рустави, но ставка там ниже — $350 (310 евро) за месяц.
Всего же, по оценке местных властей, в Грузию из России приехало не менее 25 тыс. человек. По данным местной инвестиционной компании TBC Capital, основной рост как спроса, так и арендных ставок произошел в марте 2022 года, а совокупная выручка рынка съемного жилья в Тбилиси впервые превысила допандемийный уровень.
В Армении собираются сбивать цены на аренду выводом на рынок незаселенных квартир
Арендный рынок Армении за последние полтора месяца пополнили не менее 15 тыс. россиян. Преимущество этой страны для арендаторов из России заключается в том, что здесь работают банковские карты “Мир” и возможен въезд по внутрироссийскому паспорту.
Как рассказал “РБК-Недвижимости” риелтор из Еревана Арменак Овасапян, резкий взлет цен на аренду жилья в столице Армении произошел в первой половине марта. В настоящее время цены уже не растут такими темпами как, к примеру, месяц назад, ситуация стабилизировалась.
Стоимость аренды однокомнатной квартиры на окраине Еревана начинается от 100 тыс. драмов (190 евро). Например, в Малатия-Себастия — не самом престижном районе Еревана — трехкомнатная квартира сдается за 650 тыс. драмов (1130 евро), хотя еще в конце февраля за такие лоты просили примерно 400 тыс. драмов (750 евро) в месяц.
Если говорить о центральной части Еревана, то до массового приезда россиян обустроенную однокомнатную квартиру можно было арендовать за 235,5 тыс. драмов (440 евро), сейчас средняя цена выросла до 471,1 тыс. драмов (880 евро). Двухкомнатные квартиры в столице Армении подорожали с 329,7 тыс. драмов (615 евро) до 565,3 тыс. драмов (1060 евро). Аренда трехкомнатных квартир подорожала с 753,8 тыс. драмов (1415 евро) до 942,2 тыс. драмов (1770 евро).
Есть и очень дорогие лоты. Арендная плата за обустроенные квартиры в центре Еревана достигает 2,3 млн драмов (4450 евро) в месяц.
Квартиры, сдаваемые посуточно, начинаются с 25 тыс. драмов (45 евро), а некоторые лоты доходят до 50 тыс. драмов (90 евро) за ночь.
Всего с конца февраля 2022 года из России в Армению прибыли около 75 тыс. человек, примерно у половины из них есть местное гражданство. И на рынке аренды возник дефицит предложения при высоких ценах. Для нормализации ситуации власти работают с застройщиками и с риелторами, чтобы вывести на рынок аренды жилья незаселенные квартиры и немного сбить цены.
Аренда жилья в Узбекистане набирает ход
Неожиданно популярным у россиян стал Узбекистан, за последние полтора месяца в этой стране оказались не менее 5 тыс. человек. Это сразу сказалось на арендных ставках в Ташкенте. По данным местных риелторов, только за конец февраля — середину марта 2022 года цены на аренду в столице Узбекистана выросли в среднем на 15%.
Если же брать в качестве примера самые дешевые районы Ташкента — Сиргалинский, Алмазорский и Юнусабадский, — то однушки здесь стоили 3 млн сумов (235 евро) в месяц, а сейчас — 3,39 млн сумов (265 евро). В Яккасарайском и Мирабадском районах столицы Узбекистана цены сейчас колеблются от 5,65–11,3 млн сумов (440–890 евро) в месяц, что примерно на 17% больше, чем до 24 февраля.
По итогам первого квартала 2022 года средняя плата за аренду жилья по всей стране выросла на 0,9%. По данным Госкомстата Узбекистана, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо Ташкента, арендные ставки увеличились в Джизакской, Наманганской и Хорезмской областях.
По данным местных риелторов, дефицита предложения на арендном рынке пока нет. Но если приток россиян продолжится, то цены еще обязательно вырастут и объем предложения существенно сократится.
В начале марта 2022 года в Евросоюзе приостановили программы для граждан России, позволяющие получать гражданство (ПМЖ) и вид на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции, чаще всего в недвижимость. Такое решение приняли Греция, Чехия, Мальта, Португалия, Германия и другие. К странам Евросоюза присоединились США, Канада и Великобритания.