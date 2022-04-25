На рынке аренды всё идет нарасхват. Эксперт призывает арендодателей не избегать украинцев

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что самый большой спрос на съемные квартиры наблюдается в столице. “Если смотреть на распределение военных беженцев по районам, то это абсолютно логично. Прежде всего, днем с огнем ищут квартиры в спальных районах, поскольку для людей, вынужденных срочно уезжать из своей страны, стоимость такого съемного жилья была более доступной”, — сказал он.

“Хотя в Эстонии украинцы никаких серьезных неприятностей не доставляют, многие арендодатели стали отказываться от предоставления размещения беженцам. В первые недели войны солидарность была гораздо выше и люди скорее ощущали гордость, если могли помочь нуждающимся. Теперь же ставится под сомнение как платежеспособность беженцев, так и их культурные различия, и даже на политическом уровне поведение и образ жизни приличных семей, спасшихся от бомбардировок”, — отметил он.

“Основной закон в Эстонии выстроен таким образом, что собственник имущества свободен распоряжаться своим имуществом, и в свободном мире так и должно быть, но я все же призываю арендодателей вместо автоматического ответа “нет” углубиться в историю конкретных съемщиков и не формировать предубеждения о них независимо от войны”, — добавил он.