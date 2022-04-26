Ценовое ралли на таллиннском рынке квартир подходит к финишу

Старший маклер и оценщик Pindi Kinnisvara Арик Пийрисильд сказал, что в начале года на продажу в Таллинне было выставлено небывало малое количество — всего 1 150 квартир вторичного рынка. “На сегодняшний день объем имеющихся на рынке предложений возрос, и ценовое ралли подходит к финишу — в настоящее время имеется уже почти 1 600 предложений, т. е. более чем на треть больше”, — сказал Пийрисильд.