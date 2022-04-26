Ценовое ралли на таллиннском рынке квартир подходит к финишу
Дефицит квартир в Таллинне, который привел к быстрому росту цен, начинает проходить, поскольку покупающих жилье по высоким ценам остается все меньше, а количество предложений с начала года значительно выросло.
Старший маклер и оценщик Pindi Kinnisvara Арик Пийрисильд сказал, что в начале года на продажу в Таллинне было выставлено небывало малое количество — всего 1 150 квартир вторичного рынка. “На сегодняшний день объем имеющихся на рынке предложений возрос, и ценовое ралли подходит к финишу — в настоящее время имеется уже почти 1 600 предложений, т. е. более чем на треть больше”, — сказал Пийрисильд.
“На рынке новостроек дефицит продолжает сохраняться, поскольку за короткий период там ничего не изменится. У покупателей же квартир вторичного рынка выбор расширился, и решения о покупке можно взвесить спокойнее”, — пояснил Пийрисильд, по оценке которого число предложений к концу лета может превысить порог 2 000.