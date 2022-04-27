Неожиданно! Землю под жилье покупают в два раза больше по сравнению с докризисным временем

Профессиональный маклер и оценщик Pindi Kinnisvara на Сааремаа Элис Пихл сказала, что если в 2019 году в целом по Эстонии было куплено 2 420 земельных участков для жилищного строительства, то в 2020 году их было уже 3 033, а в прошлом году — целых 4 760 единиц.

“Инвестирование с точки зрения будущих перспектив, всеобщее вложение свободных денег, чему содействовала пенсионная реформа…”, — перечислила Пихл некоторые причины, по которым рынок жилищной земли стал таким активным.

“И нынешний год обещает стать достаточно оживлённым, хотя спад на рынке строительства может несколько притормозить размах”, — сказала она.

Пихл добавила, что кроме жилищной земли значительно выросло число сделок купли-продажи с сельскохозяйственными угодьями — от совершенных в 2019 году 7 606 сделок до 10 346 сделок в прошлом году. “Многие из них благодаря измененному порядку можно также и застраивать на основании условий проектирования”, — пояснила она.