Эксперт: у девелоперов недвижимости сегодня половина товара "припрятана под прилавком"

“Фирмы развития недвижимости вовсе не хотят создавать искусственный дефицит или иным образом влиять на рынок, на самом деле мы имеем дело с попыткой минимизировать новые бизнес-риски, возникшие в последние месяцы. Поскольку застройщики и сами точно не знают, какова будет окончательная стоимость проекта, часть товара они предпочитают пока припрятать”, — пояснил Меэлис Рянк, исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara.

Разумеется, и раньше случалось, что конечная стоимость проектов оказывалась выше, чем планировалось изначально, но сегодня эта разница совершенно иного порядка. “Если цена на металл за несколько недель вырастает на 50%, очевидно, что это не может не повлиять на конечную стоимость объекта”, — пояснил Меэлис Рянк, приведя лишь один пример, и добавил, что сейчас девелоперам приходится прикладывать немало усилий, чтобы выполнять даже ранее заключённые договоры. “Они не хотят подводить клиента, но, поскольку никто не хочет переплачивать, в некоторых случаях может оказаться выгоднее заплатить неустойку и выйти из договора”, — описал Рянк ситуацию на рынке.

“В настоящее время самое раннее, когда может определиться себестоимость, — это когда реальное строительство уже идёт, а до этого и покупатели, и продавцы вынуждены ловить рыбу в мутной воде. Чем дольше будет продолжаться беспрецедентное ралли цен на стройматериалы, энергию и другие входящие, тем позже застройщики наконец выставят на рынок квартиры, которые пока лежат на полке в ожидании своего часа”, — сказал исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner.