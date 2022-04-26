Эксперт: у девелоперов недвижимости сегодня половина товара "припрятана под прилавком"
Сегодня нехватку квартир на рынке усугубляют и фирмы развития недвижимости, которые не выставили на продажу часть уже находящихся в работе квартир, поскольку опасаются возможных убытков из-за резкого роста цен на строительные материалы и другие важные входящие, пояснил Меэлис Рянк, исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara.
“Фирмы развития недвижимости вовсе не хотят создавать искусственный дефицит или иным образом влиять на рынок, на самом деле мы имеем дело с попыткой минимизировать новые бизнес-риски, возникшие в последние месяцы. Поскольку застройщики и сами точно не знают, какова будет окончательная стоимость проекта, часть товара они предпочитают пока припрятать”, — пояснил Меэлис Рянк, исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara.
Разумеется, и раньше случалось, что конечная стоимость проектов оказывалась выше, чем планировалось изначально, но сегодня эта разница совершенно иного порядка. “Если цена на металл за несколько недель вырастает на 50%, очевидно, что это не может не повлиять на конечную стоимость объекта”, — пояснил Меэлис Рянк, приведя лишь один пример, и добавил, что сейчас девелоперам приходится прикладывать немало усилий, чтобы выполнять даже ранее заключённые договоры. “Они не хотят подводить клиента, но, поскольку никто не хочет переплачивать, в некоторых случаях может оказаться выгоднее заплатить неустойку и выйти из договора”, — описал Рянк ситуацию на рынке.
“В настоящее время самое раннее, когда может определиться себестоимость, — это когда реальное строительство уже идёт, а до этого и покупатели, и продавцы вынуждены ловить рыбу в мутной воде. Чем дольше будет продолжаться беспрецедентное ралли цен на стройматериалы, энергию и другие входящие, тем позже застройщики наконец выставят на рынок квартиры, которые пока лежат на полке в ожидании своего часа”, — сказал исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner.