Ущерб на 100 000 евро! Загоревшийся аккумулятор электровелосипеда уничтожил квартиру

“Задержавшийся в этом году приход весны обусловил целый ряд возгораний обогревательных устройств. Загорались не только дымовые трубы, но и пеллетные обогреватели, тепловые насосы и вентиляционное оборудование”, — рассказала руководитель группы имущественного ущерба PZU Kindlustus Марге Хабакукк. Она добавила, что среди поступивших PZU заявлений об ущербе восемь были связаны с пожаром, произошедшим в Таллинне в многоквартирном доме на улице Паэ.

Многие возгорания были вызваны электрическими устройствами. В феврале страховое общество PZU зарегистрировало случай, когда загорелся заряжавшийся в прихожей квартиры аккумулятор электрического велосипеда. Объем ущерба составил почти 100 000 евро — квартира пострадала от пожара настолько сильно, что ей потребуется полный ремонт, включая замену кухни. Для сравнения, сумма крупнейшего ущерба по страхованию жилья, зарегистрированного PZU в прошлом году, составила около 87 300 евро — тогда в Таллинне загорелась труба бани жилого дома и огонь распространился на крышу.

Кроме того, недавно в PZU был зарегистрирован случай, когда причиной возгорания в детской комнате стала заряжавшаяся игрушечная машинка.

По словам Хабакукк, используя обогревательные и электронные устройства, важно соблюдать руководства по эксплуатации, а также выполнять проверки и при необходимости обслуживание устройства. “Заряжаемые устройства должны быть исправными, кабели и соединения целыми, и уж точно нельзя оставлять устройства заряжаться на ночь”, — добавила Хабакукк.