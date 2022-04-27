ФОТО | Снесен ангар на улице Ахтри. На его месте появится одно из самых привлекательных офисных зданий в Таллинне
На прошлой неделе компания US Real Estate начала подготовку к строительству на участке Ахтри, 6, чтобы к концу 2024 года здесь появилось новое привлекательное офисное здание Golden Gate. С этой целью были снесены ангар, располагавшийся между двумя потомками движения улицы Ахтри, и бывшая автомойка. На участке останутся исторические стены и дымовая труба, которые будут архитектурно объединены с новым зданием.
“Снос ангара — первый этап демонтажных работ на площадке, которые планируется завершить в мае. Затем начнется строительство подземного этажа здания, — рассказал директор по строительству US Real Estate Тармо Похлак. — Параллельно продолжаются работы по проектированию, где одним из важных вызовов является соблюдение соответствия требованиям сертификации LEED. При проектировании, строительстве и обслуживании нового офисного здания должны соблюдаться принципы защиты окружающей среды и устойчивого развития”.
Архитектурное решение Golden Gate было создано в результате совместной работы архитекторов Arhitekt11 Райво Пуусепа и Иллимара Труверка. Внутренние архитектурные решения здания проектирует Меэлис Пресс.
“Мы — одна из немногих девелоперских компаний, приступающих к строительству в это непростое время. Нас обнадеживает тот факт, что интерес к прекрасно расположенному офисному зданию Golden Gate оказался вдвое выше, чем мы предполагали. Размеры и решение здания позволяют арендовать офис в центре города и крупным предприятиям. На нынешнем этапе можно высказать свои пожелания в отношении дизайна интерьеров будущего офисного помещения, а также о планировке этажей, визуализация которой сейчас осуществляется совместно с Меэлисом Прессом. У нас очень опытная проектно-строительная команда, которая вместе с партнерами, несомненно, сможет найти хорошие решения”, — сказал исполнительный директор US Real Estate Ааво Кокк.
Внешний вид здания, вдохновленный стилем art deco, будет изысканным и элегантным. Общая площадь здания 12 000 м2, размер одного этажа около 2100 м2. На первом этаже расположатся магазины и рестораны с открытыми террасами, на верхних этажах появятся офисы. Под землей появится автостоянка на 100 мест, а на крыше дома — зеленая терраса. Подробнее ЗДЕСЬ.
Компания US Real Estate приобрела недвижимость по адресу Ахтри, 6 в конце 2021 года и построит здесь одно из наиболее привлекательных офисных зданий в Таллинне. Строительство Golden Gate будет завершено в конце 2024 года.