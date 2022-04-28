Предпочтения покупателей жилья изменились. Теперь они хотят гораздо большего

Если в 2021 году рынок недвижимости был очень активен и было совершено на 10 000 сделок больше, чем в 2020 году, то 2022 год взял гораздо более медленный старт. Статистика Земельного департамента демонстрирует, что количество заключенных в этом году сделок купли-продажи на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года.

По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, сейчас предложений о продаже недвижимости на порталах на треть меньше, чем в то же время в прошлом году: “Количество предложений на всех порталах недвижимости сократилось примерно на 30%. Объявления остаются на портале меньше времени — сделки заключают быстрее, и объявления не задерживаются на портале так же долго, как год назад”.

Маклер компании Uus Maa Силле Силласте сказала, что среди сегодняшних покупателей жилья много молодых людей, которые предпочитают найти возможность приобрести жилье, а не арендовать его: “Нынешние покупатели жилья принимают решения о покупке осознанно и ответственно, внимательно изучая техническое состояние объекта, коммунальные платежи, соседство и доступность услуг. Без надлежащей документации получить кредит в банке очень сложно, поэтому молодым людям стоит уделять этому аспекту больше внимания. Также обращают внимание на расположение, инфраструктуру и уровень сопутствующих расходов”.

Силласте отметила, что, в то время как молодые люди изучают несколько более дешевые варианты жилья неподалеку от города, пожилые переезжают из частных домов в квартиры в центре города: “Из-за сильно выросших расходов на отопление становится все более важным, чтобы дом был хорошо утеплен. Система отопления многих старых частных домов нуждается в ремонте или замене. Вложения в ремонт, впрочем, обходятся дорого, поэтому люди принимают решение о переезде на меньшую и более энергоэффективную площадь, где заметна экономия не только расходов на коммунальные услуги, но и трат на топливо. Дополнительной причиной таких решений часто является желание быть ближе к детям и внукам”.