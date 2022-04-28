Предпочтения покупателей жилья изменились. Теперь они хотят гораздо большего
Согласно статистике портала Kinnisvara24 и бюро недвижимости Uus Maa, в связи с ростом цен на топливо при покупке жилья все больше внимания уделяют расположению и инфраструктуре района, а также тому, чтобы документация была в порядке.
Если в 2021 году рынок недвижимости был очень активен и было совершено на 10 000 сделок больше, чем в 2020 году, то 2022 год взял гораздо более медленный старт. Статистика Земельного департамента демонстрирует, что количество заключенных в этом году сделок купли-продажи на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года.
По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, сейчас предложений о продаже недвижимости на порталах на треть меньше, чем в то же время в прошлом году: “Количество предложений на всех порталах недвижимости сократилось примерно на 30%. Объявления остаются на портале меньше времени — сделки заключают быстрее, и объявления не задерживаются на портале так же долго, как год назад”.
Маклер компании Uus Maa Силле Силласте сказала, что среди сегодняшних покупателей жилья много молодых людей, которые предпочитают найти возможность приобрести жилье, а не арендовать его: “Нынешние покупатели жилья принимают решения о покупке осознанно и ответственно, внимательно изучая техническое состояние объекта, коммунальные платежи, соседство и доступность услуг. Без надлежащей документации получить кредит в банке очень сложно, поэтому молодым людям стоит уделять этому аспекту больше внимания. Также обращают внимание на расположение, инфраструктуру и уровень сопутствующих расходов”.
Силласте отметила, что, в то время как молодые люди изучают несколько более дешевые варианты жилья неподалеку от города, пожилые переезжают из частных домов в квартиры в центре города: “Из-за сильно выросших расходов на отопление становится все более важным, чтобы дом был хорошо утеплен. Система отопления многих старых частных домов нуждается в ремонте или замене. Вложения в ремонт, впрочем, обходятся дорого, поэтому люди принимают решение о переезде на меньшую и более энергоэффективную площадь, где заметна экономия не только расходов на коммунальные услуги, но и трат на топливо. Дополнительной причиной таких решений часто является желание быть ближе к детям и внукам”.
По словам Силласте, ищущие жилье часто ставят условие, чтобы за 15 минут ходьбы или езды на велосипеде каждый член семьи мог добраться до школы, детского сада, на тренировку, в магазин или к врачу: “Люди предпочитают место, где все необходимое для повседневной жизни находится буквально под рукой. Расположение и инфраструктура являются одними из самых важных аргументов при выборе недвижимости, а на фоне роста цен на топливо для ищущих жилье очень важно и хорошее транспортное сообщение с центром города”.
Статистика Kinnisvara24 показывает, что наиболее популярные ключевые слова в поиске связаны с классами энергопотребления и инфраструктурой. Чаще, чем раньше, встречаются и такие поисковые критерии, как количество комнат, наличие парковочного места и кладовки. По словам Урмаса Уйбомяэ, из всех размещенных на портале объявлений в настоящее время наличие кладовки указано только в пятой части предложений, а возможность парковки — в 10% объявлений. Уйбомяэ считает, что таких возможностей, вероятно, в разы больше, а соответствующее ключевое слово просто забывают добавить в объявление при публикации: “Продавцы могут увеличить скорость продажи объекта, указав в виде ключевых слов все особенности недвижимости”.
Kinnisvara24 — созданный в 2018 году портал недвижимости, который ежемесячно посещают свыше 400 000 человек. Сегодня на портале размещены 11 809 активных объявлений.