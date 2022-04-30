Банки рассказали, стоит ли плательщикам жилищных кредитов фиксировать Euribor

12-месячный Euribor тесно связан с базовыми процентными ставками Европейского центрального рынка, и аналитики прогнозируют, что центральный банк повысит в этом году процентные ставки в связи с ускорением уровня инфляции в еврозоне, а с повышением процентных ставок увеличатся и платежи по жилищным кредитам, и для заемщиков жилищного кредита, возможно, настало подходящее время зафиксировать процентные ставки, но на эстонском рынке такой возможности почти нет.

По словам руководителя отдела жилищного кредитования Swedbank Анне Пяргма, такую возможность банк предоставлять не будет, так как заинтересованных в этом клиентов очень мало: “На такой случай мы предлагаем определенный график, или аннуитет, на основании этого графика сумма выплат всегда одинаковая. Если же Euribor растет, то срок погашения кредита сдвигается, но сумма месячного платежа не меняется. Если в какой-то момент ставка Euribor опять снижается, тогда, наоборот, период займа становится короче”.

Интерес к фиксации Euribor, наоборот, очень высок у клиентов банка Luminor, поэтому банк разрабатывает всевозможные варианты, но, как предупредила специалист по выдаче кредитов банка Luminor Хелина Кикас, в таком решении есть и определенные риски, так как оно предусматривает изменение договора: “Один из самых высоких рисков для клиента при фиксированной ставке Euribor — если человек желает в течение действующего договора поменять его условия, то этому могут сопутствовать и соответствующие штрафы. Второй риск — даже если зафиксировать эту ставку, Euribor не поднимется очень высоко. Поэтому если посмотреть в целом, то клиент в любом случае заплатит за все издержки и процентные обязательства по кредиту больше в случае фиксированной ставки, чем в случае нефиксированной”.

В настоящее время SEB — это единственный банк, который предлагает фиксированную процентную ставку, но на индивидуальной основе, а не в виде единой фиксированной ставки: так, можно зафиксировать процентную ставку на срок до пяти лет, но руководитель отдела кредитования частных лиц SEB банка Алена Паутова рассказала, что у такого предложения есть как плюсы, так и минусы.