Начнут ли снижаться цены на недвижимость?

“Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что со второй половины этого года мы просто увидим некоторое замедление этого быстрого роста цен. В основном это связано с тем, что процентные ставки, скорее всего, начнут расти, а цены на недвижимость до сих пор росли так быстро, что число домохозяйств, которые могут позволить себе купить недвижимость, несколько сократилось”, — пояснил Раудсаар в интервью “Актуальной камере”.