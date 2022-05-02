Башню сносит. В Японии уничтожат уникальное здание из 1970-х с капсульными квартирами. Кому оно помешало?

В доме, больше смахивающем на марсианский отель из голливудского блокбастера, поселились люди. Но идеальный быт — простой до примитивности, каким его видели в середине XX века, — просуществовал всего несколько десятилетий. Конструкции башни обветшали, и ее спасение сочли нецелесообразным, несмотря на то что проект в свое время разработал и воплотил в жизнь знаменитый архитектор Кисе Курокава (Kisho Kurokawa). Прощание с наследием архитектуры метаболизма и жизнью без излишеств — в материале “Ленты.ру”.

Новый дом



“Накагин” — комплекс, будто собранный из сотни стиральных машин, — возвели в Токио в 1970-1972 годах. Башня смешанного назначения (жилая и офисная) стала символом послевоенного культурного возрождения Японии: ее придумал Кисе Курокава — один из основателей движения метаболистов, участники которого утверждали, что архитектурные формы должны отвечать законам космического развития и быть способными к трансформации. В реальности это предполагало использование в дизайне и строительстве максимально прогрессивных технологий. Кроме того, здания, по задумке Курокавы, обязаны были меняться, эволюционировать — как любой живой организм.

Башне в Симбаси (на самом деле, башни две — в 11 и 13 этажей, но стоят они вплотную друг к другу) суждено было стать и лучшим отражением этой идеи, и доказательством сложности ее реализации: согласно проекту, капсульный небоскреб состоял из отдельных блоков, каждый из которых можно было заменять по мере износа. Кроме того, капсулы разрешалось объединять и комбинировать для создания бóльших пространств. Всего блоков размером 2,5 на 4 метра сделали 140, прикрепив их к двум основным осям с помощью высокопрочных болтов (любой блок якобы можно было легко удалить, не затрагивая другие).