Как найти съемную квартиру, если у вас есть домашнее животное? 5 советов

Всегда переспросите



Обычно на порталах недвижимости подходящие для домашних животных предложения можно отфильтровать одним нажатием на кнопку. Однако Матсберг советует связаться с разместившим предложение человеком даже в том случае, если в предложении такой фильтр отдельно не установлен. “Возможно, владелец согласится сделать исключение, или он просто забыл добавить соответствующий фильтр. Поэтому о домашнем животном всегда стоит вежливо переспросить, — рассказал Матсберг, добавив, что за такой информацией стоит обратиться и непосредственно к квартирному товариществу и девелоперу. — В случае многих новых домов и арендодателей на сайте отдельно указано, приветствуются ли в квартире домашние животные”.



Составьте для своего домашнего животного CV



Аналогично CV человека, в котором указывается его образование и лучшие качества, CV домашнего животного позволит арендодателю получить лучшее представление о вашем любимце. В CV домашнего животного можно добавить информацию о его обучении, качествах и результатах участия в выставках, а также рекомендации тренера, врача или предыдущего арендодателя. Можно также добавить фотографию, указать любимые занятия и многое другое.

По словам Мартина Матсберга, воспользоваться CV домашнего животного можно, например, чтобы показать, что вы являетесь ответственным владельцем собаки. “Благодаря подробному описанию домашнего животного арендодатель может быть спокоен, зная, что ваш любимец будет вести себя хорошо”, — добавил он.

Познакомьте арендодателя с вашим домашним животным