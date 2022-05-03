Как найти съемную квартиру, если у вас есть домашнее животное? 5 советов
Статистика Kinnisvara24 показывает, что примечание «домашние животные разрешены» указывается только в 1,3% объявлений об аренде жилья, в связи с чем для владельцев домашнего животного поиск квартиры зачастую становится весьма длительным процессом. Менеджер по маркетингу портала Мартин Матсберг делится пятью полезными советами, которые помогут найти съемную квартиру быстрее и проще.
Всегда переспросите
Обычно на порталах недвижимости подходящие для домашних животных предложения можно отфильтровать одним нажатием на кнопку. Однако Матсберг советует связаться с разместившим предложение человеком даже в том случае, если в предложении такой фильтр отдельно не установлен. “Возможно, владелец согласится сделать исключение, или он просто забыл добавить соответствующий фильтр. Поэтому о домашнем животном всегда стоит вежливо переспросить, — рассказал Матсберг, добавив, что за такой информацией стоит обратиться и непосредственно к квартирному товариществу и девелоперу. — В случае многих новых домов и арендодателей на сайте отдельно указано, приветствуются ли в квартире домашние животные”.
Составьте для своего домашнего животного CV
Аналогично CV человека, в котором указывается его образование и лучшие качества, CV домашнего животного позволит арендодателю получить лучшее представление о вашем любимце. В CV домашнего животного можно добавить информацию о его обучении, качествах и результатах участия в выставках, а также рекомендации тренера, врача или предыдущего арендодателя. Можно также добавить фотографию, указать любимые занятия и многое другое.
По словам Мартина Матсберга, воспользоваться CV домашнего животного можно, например, чтобы показать, что вы являетесь ответственным владельцем собаки. “Благодаря подробному описанию домашнего животного арендодатель может быть спокоен, зная, что ваш любимец будет вести себя хорошо”, — добавил он.
Познакомьте арендодателя с вашим домашним животным
Из-за предубеждений или предыдущего негативного опыта многие арендодатели стали более осторожными. “Нередко с домашним животным ассоциируется поведение, способное отрицательно повлиять на стоимость недвижимости, например, животное может “сходить” прямо на ковер или поцарапать мебель, — объяснил Матсберг. — Однако каждое животное обладает собственным характером, и непосредственное знакомство с ним может позволить арендодателю не беспокоиться, что животное будет плохо себя вести”.
Рассчитывайте на более высокие расходы
Разрешение снимать квартиру вместе с домашним животным для арендодателя автоматически означает дополнительные расходы, которые ищущему жилье человеку обязательно нужно учитывать. “Квартирные собственники, которые разрешают арендатору жить с домашним животным, могут потребовать ежемесячную плату за домашнее животное или денежный залог для защиты своей недвижимости от повреждений, которые может причинить домашнее животное. Дополнительная плата или залог могут использоваться и для покрытия расходов на уборку, которые неизбежно возникают, если в квартире разрешается жить домашнему животному”, — объяснил Матсберг.
Запаситесь достаточным временем
Поиск подходящего жилья не всегда проходит настолько гладко, насколько хотелось бы — отложив его на последнюю минуту, вы можете оказаться в ситуации, когда найти разрешающего проживание с домашним животным арендодателя просто не удастся, и вам придется временно разместить своего любимца в приюте. Чтобы этого избежать, Матсберг советует приступить к поиску съемной квартиры заблаговременно, подумав и о запасном варианте.