“Дешеветь уже ничто не будет”. Цены на квартиры в Таллинне установили новый рекорд — и это не предел

“Тенденция сформировалась. Дешеветь уже ничто не будет. Если учесть инфляцию, общий рост цен и недостаток товара, то когда будет пройдена отметка в 3000 евро — это только вопрос времени”, — прокомментировал последние данные исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

В апреле в Таллинне было продано 776 квартир, что на 12% меньше, чем в марте. В годовом исчислении количество сделок в апреле сократилось примерно на одну четверть.

Количество сделок уменьшилось, но цены уверенно идут вверх. Если в марте в Таллинне средняя цена за квадратный метр составляла 2726 евро, то в апреле она была почти на 100 евро выше, то есть за месяц рост составил 3,4%.

“Если более дорогой товар на рынке всё-таки есть, то новостроек по сравнительно выгодным ценам явно не хватает. Однако совершенно очевидно, что времена, когда можно было комфортно выбирать новые квартиры по цене менее 2000 евро за квадратный метр, как это было несколько лет назад, уже никогда не вернутся”, — пояснил исполнительный директор 1Partner и подчеркнул, что найти новое жилье становится всё сложнее. Это последнее обстоятельство вынуждает многих внимательнее присмотреться к рынку арендуемого жилья.

Самая дорогая квартира была продана в Таллинне в прошлом месяце за 799 000 евро, а самая дешёвая — за 10 000 евро.

Если кроме квартир учитывать другие объекты недвижимости, то в апреле в Таллинне было совершено 985 сделок купли-продажи на общую сумму 162 миллиона евро. Общая сумма сделок в прошлом месяце была на 14% меньше, чем в марте, и на 14% меньше, чем в апреле прошлого года.

В апреле в Таллинне также было продано 16 земельных участков, застроенных жилой недвижимостью, то есть на 12 участков меньше, чем в марте. Самый дорогой из этих объектов был продан за 1 060 000 евро и самый дешёвый — за 78 125 евро.

В апреле было продано 9 земельных участков для жилищной застройки, то есть на 1 больше, чем в марте. Самый дешёвый участок стоил 42 000 евро, а самый дорогой — 550 000 евро.