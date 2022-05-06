ФОТО | Идеально для семьи! Начался последний этап строительства нового современного квартала в Хааберсти

На завершительном этапе развития Järveotsa Kodud по адресам Тасанди, 5, и Астангу, 23, будут воздвигнуты 5-этажное и 8-этажное здания, которые будут насчитывать в общей сложности 74 2–4-комнатные квартиры площадью от 40 до 80,7 м².

“В сегодняшних меняющихся рыночных обстоятельствах для покупателей жилья все большее значение имеет надежность девелопера и прозрачная деятельность компании. Люди, покупающие первичную недвижимость у Bonava, могут быть уверены в том, что зафиксированная в договоре купли-продажи цена будет для них окончательной. Если покупка тщательно продумана предварительно, в случае нового девелоперского проекта целесообразным было бы заключить договор уже на начальной стадии, чтобы возможные изменения цен вас не коснулись”, — прокомментировал руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.

Жилой квартал Järveotsa Kodud предлагает семьям удобства современного городского дома одновременно с близостью природы. Квартиры характеризуют продуманная планировка, большие окна и современное водяное отопление пола. В каждой квартире есть уютный балкон, обязательно прилагается также персональная кладовка. Дома будут соответствовать классу энергоэффективности B.

Вместе с продуманными досуговыми и игровыми зонами для будущих жильцов будет создана здоровая жилая среда, где парковочные зоны будут располагаться под домами и на границах участка. В ходе работ также будет построена новая улица Тасанди. Сохранится и будет облагорожен граничащий с участком ручей Ярвеотса, который, совместно с тропой здоровья, создаст дополнительную ценность всего района и придаст ему самобытности.

Первый жилой дом квартала Järveotsa Kodud был построен по адресу Тасанди, 8, в конце 2021 года — на сегодняшний день все квартиры уже обжиты. Доступные квартиры еще есть в относящихся ко второму этапу домах, расположенных по адресам Тасанди, 1, и Тасанди, 3. Второй этап будет сдан уже предстоящей осенью, а квартал целиком — 174 квартиры в пяти домах — будет готов к осени 2023 года.