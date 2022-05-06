Цены на квартиры в крупных городах выросли за год как минимум на четверть. Что будет дальше?

По словам аналитика бюро недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, цены растут, но количество сделок падает. “В апреле в Эстонии было заключено на 12% меньше сделок, чем год назад, и в целом снижение спроса должно указывать на падение цен, но в настоящее время этого не ожидается. Инфляция, рост цен на материалы и рабочую силу, вероятно, сохранят тенденцию к небольшому росту цен в ближайшей перспективе. В более долгосрочной перспективе цены будут зависеть от политики центральных банков и ограничения денежной эмиссии, в этом случае цены, скорее всего, стабилизируются”, — сказал Хабал.

“Если Таллинн станет настолько дорогим, что люди больше не смогут позволить себе купить там жилье, то часть людей переедет в зоны вдоль основных магистралей. Именно поэтому соседние волости и населенные пункты, такие как Кехра, Палдиски и Кейла, явно находятся на подъеме. Переезд и в более дальние небольшие города также гораздо более популярен, чем в предыдущие годы”, — утверждает Хабал.

“Если продажные цены на квартиры будут высокими, то это, наряду с высоким спросом со стороны военных беженцев, будет продолжать влиять и на цены аренды. В Таллинне, например, арендные квартиры стоимостью менее 800 евро в месяц разлетаются как горячие пирожки. Очень высок и спрос на аренду квартир в самом дорогом районе Таллинна, на так называемой „Золотой миле“, между Ротерманни и Ноблесснером”, — говорит Хабал.

“На данный момент рост цен на аренду больше касается новых сделок, повышать цены для старых и постоянных арендаторов владельцы пока не торопятся. Но цены рынка аренды вряд ли снова понизятся, даже если беженцы вернутся на родину”, — добавил Хабал.

Медианная цена квадратного метра квартиры в апреле составила 2643 евро в Таллинне, 2246 евро в Тарту, 1759 евро в Пярну и 528 евро в Нарве.

По всей Эстонии средняя продажная цена жилья в апреле составила 138 897 евро, что на 9% выше, чем в прошлом году. Средняя цена на участки под жилую недвижимость выросла за год на 38% до 64 003 евро.