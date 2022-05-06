Цены на квартиры в крупных городах выросли за год как минимум на четверть. Что будет дальше?
Как в Таллинне, так и в Тарту в апреле были установлены новые рекорды цен за квадратный метр квартиры. Это происходит уже третий месяц подряд. Анализ статистики Земельного департамента, проведенный крупнейшим в Эстонии агентством недвижимости Uus Maa, показывает, что медианная цена квадратного метра квартиры в Таллинне в апреле была на 25% выше, чем годом ранее, в Тарту — на 24,4%, в Пярну — на 32,3%, а в Нарве — на 28,6%.
По словам аналитика бюро недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, цены растут, но количество сделок падает. “В апреле в Эстонии было заключено на 12% меньше сделок, чем год назад, и в целом снижение спроса должно указывать на падение цен, но в настоящее время этого не ожидается. Инфляция, рост цен на материалы и рабочую силу, вероятно, сохранят тенденцию к небольшому росту цен в ближайшей перспективе. В более долгосрочной перспективе цены будут зависеть от политики центральных банков и ограничения денежной эмиссии, в этом случае цены, скорее всего, стабилизируются”, — сказал Хабал.
“Если Таллинн станет настолько дорогим, что люди больше не смогут позволить себе купить там жилье, то часть людей переедет в зоны вдоль основных магистралей. Именно поэтому соседние волости и населенные пункты, такие как Кехра, Палдиски и Кейла, явно находятся на подъеме. Переезд и в более дальние небольшие города также гораздо более популярен, чем в предыдущие годы”, — утверждает Хабал.
“Если продажные цены на квартиры будут высокими, то это, наряду с высоким спросом со стороны военных беженцев, будет продолжать влиять и на цены аренды. В Таллинне, например, арендные квартиры стоимостью менее 800 евро в месяц разлетаются как горячие пирожки. Очень высок и спрос на аренду квартир в самом дорогом районе Таллинна, на так называемой „Золотой миле“, между Ротерманни и Ноблесснером”, — говорит Хабал.
“На данный момент рост цен на аренду больше касается новых сделок, повышать цены для старых и постоянных арендаторов владельцы пока не торопятся. Но цены рынка аренды вряд ли снова понизятся, даже если беженцы вернутся на родину”, — добавил Хабал.
Медианная цена квадратного метра квартиры в апреле составила 2643 евро в Таллинне, 2246 евро в Тарту, 1759 евро в Пярну и 528 евро в Нарве.
По всей Эстонии средняя продажная цена жилья в апреле составила 138 897 евро, что на 9% выше, чем в прошлом году. Средняя цена на участки под жилую недвижимость выросла за год на 38% до 64 003 евро.