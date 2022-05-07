Покупается всё! Такого спроса на земельные участки не было уже много лет. К лету ожидается рост цен до 20%
По утверждению Яануса Лаугуса, инвестирование в недвижимость — очень заметная тенденция в условиях растущей инфляции. “Если раньше самым популярным классом активов для инвестирования были арендные квартиры, то на фоне роста цен на продажу этот сегмент скорее стагнирует и новым направлением становится покупка земли”, — говорит Лаугус.
“Такого спроса не было уже много лет, и земельные участки, и землю ищут как обычные люди, так и застройщики. Покупается всё — лес, поля и участки под застройку. Даже те объекты, которые до сих пор стояли без дела и имели, например, какие-то препятствующие ограничения”, — добавил Лаугус.
По словам Яануса Лаугуса, как правило, люди покупают участки земли без кредита и на собственные средства. “У них нет каких-то серьезных планов, они просто приобретают для себя и своей семьи про запас. Этому есть несколько причин — во-первых, защита свободных денег от инфляции, а во-вторых, в свете роста цен на продукты питания люди задумываются о том, чтобы вновь где-нибудь разбить огород. Несмотря на то, что страх войны исчез с рынка, некоторые жители Эстонии считают, что хорошо иметь место, куда можно уехать из города, если угроза снова возрастет, а исторически сложилось так, что лучшим убежищем в Эстонии является лес”, — сказал Лаугус.
“При покупке свободного земельного участка или земли нужно учитывать, что, в отличие от квартиры, это более долгосрочная и менее ликвидная инвестиция. Он также не обеспечивает ежемесячный доход от аренды. Прошлые кризисы показали, что именно цена на землю больше всего страдает во время экономического спада, а затем ее трудно реализовать. Однако в долгосрочной перспективе цены на землю всегда росли”, — добавил Лаугус.
По словам главы бюро недвижимости Uus Maa, наиболее заметный интерес проявляется к участкам земли вблизи крупных центров притяжения и в Харьюском уезде. “В основном обычные люди ищут более дешевые участки. Но рекорды ставят и очень дорогие сделки — недавно, к примеру, земельный участок в Виймси был продан за 1,5 миллиона”, — сказал Лаугус.
“Помимо обычных людей, земельные участки ищут и скупают и застройщики. Они полагают, что в ближайшие год-два будет затишье из-за нехватки строительных материалов, но потом жизнь наладится и они захотят встретить новый подъем с уже готовыми планами развития”, — комментирует Лаугус.
“Третья очень активная группа интересов — это крупные компании по управлению лесными и сельскохозяйственными угодьями, которые осознают, что если товарные рынки в России, Украине и Беларуси рухнут, то стоимость местной продукции и цена земли вырастет. Местная древесина, зерновые и сельское хозяйство, безусловно, набирают обороты, и для всего этого нужна земля”, — добавил Лаугус.