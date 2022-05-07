Покупается всё! Такого спроса на земельные участки не было уже много лет. К лету ожидается рост цен до 20%

По утверждению Яануса Лаугуса, инвестирование в недвижимость — очень заметная тенденция в условиях растущей инфляции. “Если раньше самым популярным классом активов для инвестирования были арендные квартиры, то на фоне роста цен на продажу этот сегмент скорее стагнирует и новым направлением становится покупка земли”, — говорит Лаугус.

“Такого спроса не было уже много лет, и земельные участки, и землю ищут как обычные люди, так и застройщики. Покупается всё — лес, поля и участки под застройку. Даже те объекты, которые до сих пор стояли без дела и имели, например, какие-то препятствующие ограничения”, — добавил Лаугус.

По словам Яануса Лаугуса, как правило, люди покупают участки земли без кредита и на собственные средства. “У них нет каких-то серьезных планов, они просто приобретают для себя и своей семьи про запас. Этому есть несколько причин — во-первых, защита свободных денег от инфляции, а во-вторых, в свете роста цен на продукты питания люди задумываются о том, чтобы вновь где-нибудь разбить огород. Несмотря на то, что страх войны исчез с рынка, некоторые жители Эстонии считают, что хорошо иметь место, куда можно уехать из города, если угроза снова возрастет, а исторически сложилось так, что лучшим убежищем в Эстонии является лес”, — сказал Лаугус.

“При покупке свободного земельного участка или земли нужно учитывать, что, в отличие от квартиры, это более долгосрочная и менее ликвидная инвестиция. Он также не обеспечивает ежемесячный доход от аренды. Прошлые кризисы показали, что именно цена на землю больше всего страдает во время экономического спада, а затем ее трудно реализовать. Однако в долгосрочной перспективе цены на землю всегда росли”, — добавил Лаугус.