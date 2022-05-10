ФОТО | Не нужно быть миллионером. Как молодая пара за год построила дом своей мечты

Многие могут подумать, что для того, чтобы построить собственный дом нужно быть миллионером. Однако Мадара и Эдгар Кивкуцанс, которые три месяца назад переехали в свой новый дом, убеждены, что мечты о частном доме достижимы. Если найти хорошего застройщика, быть достаточно предприимчивым и иметь желание работать, то можно добиться своего. Мадара рассказала Delfi Дом&Сад о том, как складывался их с Эдгаром путь к обретению собственного жилья.