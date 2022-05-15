Эксперт объясняет: от чего зависят сумма кредита и процентная ставка?

По словам Ребане, процентная ставка зависит в основном от двух факторов — профиля клиента и ситуации на рынке. “К настоящему времени мы в Эстонии уже год живем в условиях, когда процентные ставки банков постоянно снижаются, то есть кредиты становятся дешевле”, — сказал он. “Определенно стоит запросить процентную ставку в нескольких разных банках и сравнить предложения”.

Однако, помимо процентной ставки, необходимо учитывать и другие условия, на которых банки выдают кредиты на покупку жилья. “Если клиент говорит, что получил лучшее предложение от другого банка, и мы спрашиваем, сколько составляет разница в ежемесячном платеже, то нередко она составляет всего несколько евро, но в одном случае вам нужно выполнить определенные дополнительные условия, а в другом — нет”, — объясняет Ребане. “Если разница в процентных ставках составляет 0,1% или 0,2%, то это действительно не очень большая разница”.

По словам Ребане, эмпирическое правило при расчете максимальной суммы кредита заключается в том, что обязательства заявителя не могут превышать 40% от ежемесячного дохода семьи. “Рекомендация Банка Эстонии — 50%, что является абсолютным максимумом. Luminor руководствуется принципами устойчивого и ответственного кредитования, и наше эмпирическое правило — 40%”, — пояснил он.

Обязательства заявителя обычно включают всё, за что заявителю ежемесячно выставляются счета, включая, например, кредит(ы), лизинг и/или кредитную карту. Это в первую очередь отвечает интересам заемщика. “Если есть два заявителя на получение кредита, и их чистый доход составляет 2000 евро у каждого, общая сумма, необходимая для обслуживания обязательств, может составить 800 евро”, — проиллюстрировал он.

По словам Ребане, каждый соискатель кредита должен следовать одной конкретной рекомендации. “Стоимость жилья может составлять до пяти лет совокупного дохода вашей семьи. Такое правило 5:1 является относительно консервативным, но его, безусловно, можно использовать для анализа своих возможностей”, — заключил Ребане.