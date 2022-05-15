Эксперт объясняет: от чего зависят сумма кредита и процентная ставка?
Сумма кредита и процентная ставка имеют первостепенное значение для соискателя жилищного кредита. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане объясняет, как рассчитываются эти показатели для каждого заявителя.
По словам Ребане, процентная ставка зависит в основном от двух факторов — профиля клиента и ситуации на рынке. “К настоящему времени мы в Эстонии уже год живем в условиях, когда процентные ставки банков постоянно снижаются, то есть кредиты становятся дешевле”, — сказал он. “Определенно стоит запросить процентную ставку в нескольких разных банках и сравнить предложения”.
Однако, помимо процентной ставки, необходимо учитывать и другие условия, на которых банки выдают кредиты на покупку жилья. “Если клиент говорит, что получил лучшее предложение от другого банка, и мы спрашиваем, сколько составляет разница в ежемесячном платеже, то нередко она составляет всего несколько евро, но в одном случае вам нужно выполнить определенные дополнительные условия, а в другом — нет”, — объясняет Ребане. “Если разница в процентных ставках составляет 0,1% или 0,2%, то это действительно не очень большая разница”.
По словам Ребане, эмпирическое правило при расчете максимальной суммы кредита заключается в том, что обязательства заявителя не могут превышать 40% от ежемесячного дохода семьи. “Рекомендация Банка Эстонии — 50%, что является абсолютным максимумом. Luminor руководствуется принципами устойчивого и ответственного кредитования, и наше эмпирическое правило — 40%”, — пояснил он.
Обязательства заявителя обычно включают всё, за что заявителю ежемесячно выставляются счета, включая, например, кредит(ы), лизинг и/или кредитную карту. Это в первую очередь отвечает интересам заемщика. “Если есть два заявителя на получение кредита, и их чистый доход составляет 2000 евро у каждого, общая сумма, необходимая для обслуживания обязательств, может составить 800 евро”, — проиллюстрировал он.
По словам Ребане, каждый соискатель кредита должен следовать одной конкретной рекомендации. “Стоимость жилья может составлять до пяти лет совокупного дохода вашей семьи. Такое правило 5:1 является относительно консервативным, но его, безусловно, можно использовать для анализа своих возможностей”, — заключил Ребане.