Эстонии не нравится предлагаемый Европой план реновации советских жилых домов(1)
Если предложенный Европейской комиссией план будет одобрен, то Эстония вместе с другими странами ЕС окажется в ситуации, когда менее чем за десять лет нужно будет реновировать все здания с низким классом энергоэффективности, пишет rus.err.ee.
Согласно предложению Европейской комиссии, через десять лет все жилые дома, то есть частные, рядные и многоквартирные дома, должны иметь класс энергоэффективности не ниже D.
Достичь этой цели можно посредством полной реконструкции старых зданий, что для государства и частных собственников означает большие объемы строительных работ и огромные инвестиции.
“По всей видимости, общая площадь квартирных домов с классом энергоэффективности G, F и E составит примерно восемь миллионов квадратных метров, и частных домов — шесть миллионов квадратных метров. Требования также распространяются на другие типы зданий”, — сказал ERR глава отдела строительства и жилого фонда Министерства экономики Иво Яанисоо.
“Соответствие минимальным стандартам по энергоэффективности зданий обойдется государству с учетом нынешних цен в два-три миллиарда евро. К этой сумме прибавляется самофинансирование со стороны владельцев зданий”, — сказал Яанисоо.
“Эстония представила свои позиции Европейской комиссии в марте. Эстония не поддерживает внедрение прописанных в директиве минимальных стандартов по энергоэффективности зданий, поскольку выполнение требований в указанных сроках и объемах для Эстонии, к сожалению, нереалистично”, — отметил Яанисоо.