Эстонии не нравится предлагаемый Европой план реновации советских жилых домов

Согласно предложению Европейской комиссии, через десять лет все жилые дома, то есть частные, рядные и многоквартирные дома, должны иметь класс энергоэффективности не ниже D.

Достичь этой цели можно посредством полной реконструкции старых зданий, что для государства и частных собственников означает большие объемы строительных работ и огромные инвестиции.

“По всей видимости, общая площадь квартирных домов с классом энергоэффективности G, F и E составит примерно восемь миллионов квадратных метров, и частных домов — шесть миллионов квадратных метров. Требования также распространяются на другие типы зданий”, — сказал ERR глава отдела строительства и жилого фонда Министерства экономики Иво Яанисоо.

“Соответствие минимальным стандартам по энергоэффективности зданий обойдется государству с учетом нынешних цен в два-три миллиарда евро. К этой сумме прибавляется самофинансирование со стороны владельцев зданий”, — сказал Яанисоо.

“Эстония представила свои позиции Европейской комиссии в марте. Эстония не поддерживает внедрение прописанных в директиве минимальных стандартов по энергоэффективности зданий, поскольку выполнение требований в указанных сроках и объемах для Эстонии, к сожалению, нереалистично”, — отметил Яанисоо.