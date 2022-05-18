Эксперт: еще в этом году рынок недвижимости Эстонии претерпит ряд изменений

По мнению Яануса Лаугуса, из-за нехватки и подорожания строительных материалов небольшой рост цен на недвижимость продолжится в течение всего этого года. “Девелоперы, конечно, не спешат снижать цены, а скорее повышают их или вообще не продают. Очевидно, что в ближайшем будущем ничего дешеветь не будет”, — сказал Лаугус.

“В то же время и покупатели, и застройщики занимают выжидательную позицию и не желают заключать сделки вслепую. Есть также признаки замедления денежной эмиссии и повышения роста ставок по кредитам, что снижает объемы операций. В настоящее время наблюдается серьезный интерес к более-менее готовым объектам недвижимости с возведенными стенами, окнами и дверями, но это уже поднимает и цену на 15-20%. Однако т. с. на бумаге в настоящее время новостроек продается и покупается скорее мало”, — сообщил Лаугус.

“По большому счету, ожидается сокращение объема завершаемых новых проектов, и эта стагнация может продлиться год или два, пока мир снова не начнет работать. Тогда должны удержаться и цены. Девелоперы уже скупают земельные участки, чтобы быть готовыми к новому всплеску активности, но перед этим придет новая волна дефицита”, — предупреждает Лаугус.

“В этом году тенденции очевидны: рост цен на землю, эксурбанизация Таллинна и растущая популярность малых городов. Хотя интерес к владению частным домом неуклонно снижался в течение последнего десятилетия, сейчас он явно растет. Люди ищут большие участки и жилье, где можно разместить домашний офис, тренажерный зал и игровую зону для детей”, — добавил Лаугус.