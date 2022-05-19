В Ида-Вирумаа беспокоятся из-за возможного увеличения должников среди купивших квартиры россиян

“Собственники, проживающие в России, должны продумать возможности дальнейшей оплаты за свои квартиры. В настоящее время два эстонских банка — ТBB и LHV — еще принимают платежи от российских банков, которые не находятся под санкциями. Товарищество может открыть счет в этих банках. Однако открытие счета займет время, потому что желающих много. Это тоже один из вариантов для своевременной оплаты счетов”, — пояснила юрист Эстонского союза квартирных товариществ Ирина Рева.

По словам Ревы, если собственник не оплатил счет даже за один месяц, он уже, по сути, является должником, и процедуру взыскания уже можно начать.

“Если есть возможность общения и связи, можно связаться с собственником, уточнить ситуацию и отрегулировать ее, не доводя до суда. Если контактов нет, либо товарищество предполагает, что счета так и не будут оплачены, можно обращаться в суд даже при месячной задолженности”, — рассказала Ирина Рева.

Проблемы со своевременной оплатой счетов возникали и раньше, еще до войны России против Украины и последовавших за ней санкций. Опасения квартирных товариществ усиливает и непростой, согласно прогнозам, предстоящий отопительный сезон.