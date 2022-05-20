64 тысячи евро за восемь месяцев лета: стоит ли этого квартира на Северном Кипре?

Каждый год, когда в наши края приходит промозглый и неприветливый ноябрь, а за ним не менее холодный и иногда снежный декабрь, каждый второй житель Балтии начинает мечтать о том, чтобы переехать в более теплый климат. Или, как минимум, купить там второй, “зимний” дом. Вторая, и не менее важная причина, по которой покупка недвижимости в более теплой стране кажется нам привлекательной — это желание сохранить свои сбережения и не дать им обесценится. Но где, что и за сколько можно купить?