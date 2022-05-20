Недвижимость
20.05.2022, 07:30

64 тысячи евро за восемь месяцев лета: стоит ли этого квартира на Северном Кипре?

 
Юстина Мациунайте
ФОТО: Unsplash
Каждый год, когда в наши края приходит промозглый и неприветливый ноябрь, а за ним не менее холодный и иногда снежный декабрь, каждый второй житель Балтии начинает мечтать о том, чтобы переехать в более теплый климат. Или, как минимум, купить там второй, “зимний” дом. Вторая, и не менее важная причина, по которой покупка недвижимости в более теплой стране кажется нам привлекательной — это желание сохранить свои сбережения и не дать им обесценится. Но где, что и за сколько можно купить?

Литовский Delfi решил выяснить этот вопрос и начал с ситуации на рынке недвижимости на теплом, хоть и не очень известном у нас Северном Кипре.

Северный Кипр — одно из направлений для выбора жилья в теплых странах. Жители Балтии любят проводить холодное время года на этом средиземноморском острове, где количество солнечных дней в году достигает 340, а лето может длиться до восьми месяцев. И жилье здесь стоит относительно дешево: небольшую студию можно приобрести, начиная от 55 000 фунтов стерлингов (чуть более 64 000 евро). Однако у этого направления много рисков.

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