Профессор ТТУ: замененные десять лет назад окна в современных условиях никуда не годятся

К самому низкому классу энергоэффективности (G) в Эстонии относятся 15% зданий. Согласно предложениям Европейской комиссии по повышению энергоэффективности, к 2030 году их класс энергосбережения должен быть повышен на одну-две ступени до уровня F или E.

Например, если в доме десять лет назад поставили хорошие новые окна, то к настоящему моменту, по словам Курницки, они уже никуда не годятся.

“Они ужасно растрачивают энергию. Это были стеклопакеты с двумя стеклами, а теперь мы говорим о стеклопакетах с тремя-четырьмя стеклами, у которых теплопотери намного ниже. Просто развитие энергоэффективности зданий было очень быстрым, и, разумеется, высокие цены на энергоресурсы очень сильно давят. Замена окон именно в исторических зданиях — очень простая мера, может быть реализована относительно быстро, относительно дешево, и дает хороший результат”, — сказал ученый.

Тем, кто хочет снизить расход энергии в своем доме до наступления следующей зимы, Курницки порекомендовал в зданиях с газовым отоплением перейти на центральное отопление или установить тепловой насос, при необходимости — поменять окна, утеплить стены или крышу и установить вентиляционный агрегат с рекуперацией тепла, чтобы не топить улицу.