Куда делись мои квадратные метры? Пенсионерка возмущается: сосед в ходе ремонта уменьшил площадь ее квартиры

Галина Григорьевна рассказывает, что в этом доме по адресу Палдиски мнт., 38, раньше было семейное общежитие. Согласно чертежам, дом разделен на боксы для двух семей, где с каждой стороны — по комнате и маленькой кухоньке. А прихожая, душевая и чулан у этих двух квартир были общие.

Галина Григорьевна отмечает, что до 2019 года все было нормально — душевой, прихожей и туалетом они с соседом пользовались сообща. Галина даже купила новую дорогую душевую кабину и ничего с соседа не взяла. Также поставила за свой счет новую входную дверь.

“Но потом соседнюю квартирку купил другой человек, в бумагах значится, что это Андрес Нийнепуу, — говорит пожилая женщина. — И начались проблемы”.

Проблемы из-за соглашения

По словам пенсионерки, с предыдущим хозяином соседней квартиры была договоренность: так как договор на электричество и воду составлен на обе квартиры один, то и платят они пополам.

“Но новый хозяин ничего не платил, — жалуется Галина Григорьевна. — Зато стал активно делать ремонт. Вместо одной двери он сделал две. Я не против, пусть у каждого будет отдельный вход. Моя дверь осталась мне, себе он заказал новую. Также он поставил посреди коридора стенку. Хорошо, пусть будет. Но он, ставя стенку, залез на мою территорию! И изначально договоренность была, что он отдаст мне часть душевой, где стояла моя кабинка, чтобы у меня была возможность мыться. Но в итоге он всю душевую забрал себе, а мне туалет перенес в чулан. Сказал, чтобы я душ делала в прихожей!”

Дорогую же душевую кабинку нанятые соседом работники, по словам пожилой женщины, отнесли в подвал, где она и стоит до сих пор.