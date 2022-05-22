Куда делись мои квадратные метры? Пенсионерка возмущается: сосед в ходе ремонта уменьшил площадь ее квартиры
Жительница Кейла Галина Григорьевна Алсевич возмущена: сосед поставил стенку так, что перекрыл ей доступ к душевой и забрал 1,2 квадратных метра. С учетом стоимости квадратного метра в Кейла — это порядка 1200 евро. “Но мне нужны не деньги, верните мне мои 1,2 квадратных метра и возможность мыться в своей квартире”, — просит пожилая женщина. Сосед же считает, что он ничего не должен, это, наоборот, пенсионерка ему должна — и выставил через присяжного адвоката пожилой женщине требование на сумму в 5632 евро, пишет “МК Эстония”.
Галина Григорьевна рассказывает, что в этом доме по адресу Палдиски мнт., 38, раньше было семейное общежитие. Согласно чертежам, дом разделен на боксы для двух семей, где с каждой стороны — по комнате и маленькой кухоньке. А прихожая, душевая и чулан у этих двух квартир были общие.
Галина Григорьевна отмечает, что до 2019 года все было нормально — душевой, прихожей и туалетом они с соседом пользовались сообща. Галина даже купила новую дорогую душевую кабину и ничего с соседа не взяла. Также поставила за свой счет новую входную дверь.
“Но потом соседнюю квартирку купил другой человек, в бумагах значится, что это Андрес Нийнепуу, — говорит пожилая женщина. — И начались проблемы”.
Проблемы из-за соглашения
По словам пенсионерки, с предыдущим хозяином соседней квартиры была договоренность: так как договор на электричество и воду составлен на обе квартиры один, то и платят они пополам.
“Но новый хозяин ничего не платил, — жалуется Галина Григорьевна. — Зато стал активно делать ремонт. Вместо одной двери он сделал две. Я не против, пусть у каждого будет отдельный вход. Моя дверь осталась мне, себе он заказал новую. Также он поставил посреди коридора стенку. Хорошо, пусть будет. Но он, ставя стенку, залез на мою территорию! И изначально договоренность была, что он отдаст мне часть душевой, где стояла моя кабинка, чтобы у меня была возможность мыться. Но в итоге он всю душевую забрал себе, а мне туалет перенес в чулан. Сказал, чтобы я душ делала в прихожей!”
Дорогую же душевую кабинку нанятые соседом работники, по словам пожилой женщины, отнесли в подвал, где она и стоит до сих пор.
“У меня тут живет внучка, — говорит пенсионерка, — и это ненормально, что из-за действий соседа мы лишены возможности мыться. Также изначально, когда я спрашивала, надо ли мне что-то будет за все эти работы платить, он говорил, что нет. Теперь же его адвокат — не простой, а присяжный, видимо, чтобы мне подороже было — выставил мне требование на 5632 евро! Туда включена и огромная стоимость его услуг, хотя я этого адвоката не нанимала”.
Галина Григорьевна не понимает, почему стоимость всех работ и все расходы повесили на нее. Например, ей сосед прислал ценовое предложение, согласно которому установка перегородки между квартирами и двух дверей, а также прорезание новых отверстий для дверей в коридоре, восстановление стены после этого, транспортировка стройматериалов и утилизация мусора стоили 2556,2 евро.
“Логично было бы, если бы он попросил заплатить хотя бы половину от стоимости работ, — говорит пожилая женщина. — Но не всю же сумму счета, да еще и помноженную на два!”
Пенсионерка подчеркивает, что дверь ей новую не ставили, это ее старая дверь, которая изначально была установлена за ее счет. И она не понимает, почему ей насчитали расходы за установку и соседской двери?
Галина Григорьевна добавляет, что в поисках справедливости — почему у нее забрали 1,2 квадратных метра ее квартиры и возможность помыться? — обращалась и к председателю их КТ.
“Но он — заинтересованное лицо, — вздыхает пенсионерка. — Именно его фирма выполняла эти работы у соседа и получила за это деньги. Да-да, он у нас член правления КТ, и разные работы в доме выполняет его же фирма Keila Haldus. Понятно, что он не хочет в этом всем разбираться”.
С возможностью помыться — понятно, а как же Галина обнаружила пропажу 1,2 кв.м?
“Я замеряла, — говорит пенсионерка. — Из коридора сосед захватил 0,4 кв.м. И плюс туалет — 0,8 кв.м. Итого получается 1,2 кв.м.”
Она убеждена: поставив перегородку, сосед “захватил” часть площади ее квартиры. И хочет, чтобы захватчик захваченное вернул.
“Я, может, и закрыла бы глаза на присвоенную им мою площадь в прихожей, если бы он хотя бы оставил мне душевую, — говорит пенсионерка. — Но он и душевую забрал”.
“Все согласно плану”
Однако Андрес Нийнепуу отказался давать комментарии, сообщив, что все прокомментирует его адвокат.
“Но я заранее скажу, что утверждения, будто бы кто-то украл у нее 1,2 кв.м, ложь, — добавил он. — И в данном случае именно владелец квартиры номер 20 на протяжении долгого времени препятствует окончанию работ и мешает соседу пользоваться своим имуществом”.
Присяжный адвокат Кевин Сийвельт сказал, что коридор и душевая не были в совместной собственности сторон, и площади квартир были определены еще в 2002 году.
“Совместное использование туалета и душа в прошлом происходило, предположительно, на основании ранних устных договоренностей, — отметил он. — Так как стены и входы в квартиры 19 и 20 не соответствовали планам в регистре строений, 25 сентября 2019 года владельцы квартир подписали соглашение, согласно которому они обязались совместно привести квартиры в соответствие с планом, прикрепленным к нотариальному акту, не позднее 1 апреля 2020 года. То есть нужно было разделить до этого совместно используемые душевую, туалет и прихожую соответственно плану и построить перегородки. А также сделать в обеих квартирах отдельные туалеты и душевые”.
Сийвельт добавил, что работы начали с того, что сделали, согласно плану, отдельные входы и восстановили разделяющую квартиры стену.
“За работы платил только собственник квартиры 19, а собственник квартиры 20 до сих пор не возместил свою часть (50%), — сказал он. — Также работы по возведению стены между душем и туалетом не были выполнены, поскольку собственник квартиры 20 решил, что она должна находиться не там, где указано в плане, а где-то в другом месте, которое она может диктовать — чтобы у нее оставалась возможность использовать площадь квартиры 19 для увеличения площади своего туалета и душевой. Таким образом, возведение стены между туалетом и душем в квартире 19 застопорилось”.
Он подчеркнул: хотя договоренность Галина подписывала с предыдущим собственником квартиры 19, вместе с покупкой недвижимости к новому хозяину (Northwind OÜ) перешли также все права и обязанности предыдущего владельца. Так что договоренность действует, и Галина обязана ей следовать.
Присяжный адвокат заверил: его клиент выполнял все условия договоренности. И утверждения Галины, что он не платил половину счета за воду и электричество, не соответствуют действительности.
“Невыполнение договоренности не делает ее недействительной, — добавил он. — Вторая сторона может потребовать выполнения условий соглашения и компенсации ущерба, возникшего вследствие нарушения договоренности”.
Сийвельт подчеркнул: “Площадь квартиры женщины осталась прежней, ее метры никуда не пропали. Если снести стену между квартирами и бывшей душевой, то при ее возведении в правильном месте площадь квартир будет такой же, как на плане. Какой план у нее — мы не знаем. Мой клиент исходит из того плана, по которому была внесена в регистр квартирная собственность”.
Он заверил, что все расходы, которые указаны в требовании — 5632 евро, обоснованны. Ведь его клиент хотел возвести стену, оборудовать там туалет и душевую, доделать ремонт и сдавать эту недвижимость. Но так как собственник квартиры 20 препятствует возведению стены, то его клиент не может получать со своей квартиры доход. И недополученный доход также входит в эти 5632 евро.
На вопрос, согласен ли его клиент уменьшить размер своего требования и попробовать найти какой-то компромисс с соседкой, присяжный адвокат ответил: “Мой клиент всегда был согласен искать компромиссы и согласен до сих пор. Цель Northwind OÜ — построить стену согласно плану, чтобы оба собственника могли сделать себе отдельные душ и туалет и использовать свои квартиры. Но, естественно, за работы — в том числе, уже проведенные — нужно платить пополам. Для поиска правильного места (согласно плану) для новой стены нужно привлечь эксперта, чему препятствует собственник квартиры 20, который считает, что стена должна находиться в другом месте, а не том, которое указано на плане”.
“Мы не вмешиваемся”
Председатель КТ Палдиски мнт., 38, и член правления Keila Haldus Игорь Онкель на вопрос, правда ли, что он осуществлял работы в соседней квартире, отвечает: “Эти работы проводила фирма Keila Haldus OÜ — согласно ценовому предложению и желанию собственника квартиры”.
На вопрос, нет ли здесь конфликта интересов, он отвечает, что не видит его: “Если частное лицо заказывает у нас работу, как может быть здесь конфликт интересов? Это никоим образом не затрагивает деятельность товарищества. Мы также установили дверь в квартиру 19, которая там давно должна была быть”.
Что же касается пропажи 1,2 кв.м., то председатель отмечает, что он несколько раз присутствовал при том, как стороны пытались поговорить, но это никуда не привело.
“Потому что собственник квартиры 20 никогда не соглашается ни с одним решением, — говорит Онкель. — Ни одна несущая стена не снесена, а КТ не вмешивается в дела двух собственников квартир. Ситуация не такая черно-белая, как говорит собственник квартиры 20. Я со своей стороны сделал все от меня зависящее, чтобы стороны нашли решение”.
Хотя у Галины в папке с документами есть письма в Кейласкую управу и ответы чиновника на них, датированные прошлым годом, в управе заявляют, что они не в курсе проблемы.
“В отдел строительства и соцотдел в течение нескольких ближайших предшествующих лет с этими вопросами не обращались, — говорит пресс-секретарь Вальдур Вахт. — У нас вообще нет никакой информации по этой теме, поэтому, не зная деталей, мы не можем ничего прокомментировать. Но кажется, что это просто спор между двумя частными лицами”.
“Они говорят, что они платили за коммунальные? — удивляется Галина Григорьевна. — Пусть докажут. Пусть покажут хоть один документ, что они переводили мне деньги. Они ни копейки мне не перевели ни за воду, ни за электричество!”
Похоже, проблема кроется также в старом плане, который Галине, по ее словам, дал в 2019 году председатель Игорь Онкель.
“Но этот план не был утвержден управой Кейла, — разводит руками Галина Григорьевна. — А потом он дал другой план, где совсем другие цифры”.
И если сравнивать эти два плана, то видно, что на первом плане площадь комнат и в 19, и в 20 квартире почему-то больше, чем на втором. И в квартире Галины — аккурат на 1,2 кв.м.
“Это получается, что у меня квартира не на 1,2 кв.м меньше, а на 2,4?” — возмущается пенсионерка.
Так что сколько на самом деле квадратных метров в квартире Галины — может теперь сказать только замерщик, которого мы посоветовали ей пригласить. И она намерена в ближайшее время заняться его поисками, чтобы выяснить, какова же в действительности площадь ее квартиры и куда все-таки пропали ее метры?