ФОТО | На полуострове в Хаапсалу появится жилой район премиум-класса со спа-отелем и ресторанами

“Полуостров на берегу залива Суур-Вийк можно назвать уникальным участком в масштабах всей Эстонии; тут можно построить в общей сложности 20 многоквартирных домов, и практически из каждого окна будут открываться потрясающие виды на море. Благодаря удлиненной форме полуострова и утвержденной детальной планировке, дома будут располагаться всего в 30 метрах от моря. Это означает, что жильцов ждут великолепные виды на море и близлежащие острова и полуострова. Очаровательный курортный Хаапсалу получит еще один живописный район с комплексным архитектурным решением, привлекающий местных жителей, отдыхающих из Таллинна и даже иностранцев, желающих приобрести элегантные летние апартаменты”, — рассказал исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.

В конце прошлого века на самой вершине полуострова находился популярный порт, где бросали якорь даже главы государств и другие важные гости. Достаточная глубина водных путей в окрестностях полуострова позволяет запланировать возведение нового яхтенного порта на втором этапе строительства, благодаря чему жилой район будет доступен и для эстонских, и для иностранных любителей яхтенного спорта. Кроме того, в конце полуострова планируется открыть пляж, кафе и личные лодочные мостки для владельцев квартир.