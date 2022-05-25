ФОТО | На полуострове в Хаапсалу появится жилой район премиум-класса со спа-отелем и ресторанами
Scandium Kinnisvara и Everaus Kinnisvara приобрели уникальный полуостров в городской черте Хаапсалу на левом берегу залива Суур-Вийк. Согласно детальной планировке, на данном участке могут быть возведены многоквартирные дома премиум-класса, а также яхтенный порт и рестораны. В самом начале полуострова планируется построить солидный спа-отель.
“Полуостров на берегу залива Суур-Вийк можно назвать уникальным участком в масштабах всей Эстонии; тут можно построить в общей сложности 20 многоквартирных домов, и практически из каждого окна будут открываться потрясающие виды на море. Благодаря удлиненной форме полуострова и утвержденной детальной планировке, дома будут располагаться всего в 30 метрах от моря. Это означает, что жильцов ждут великолепные виды на море и близлежащие острова и полуострова. Очаровательный курортный Хаапсалу получит еще один живописный район с комплексным архитектурным решением, привлекающий местных жителей, отдыхающих из Таллинна и даже иностранцев, желающих приобрести элегантные летние апартаменты”, — рассказал исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.
В конце прошлого века на самой вершине полуострова находился популярный порт, где бросали якорь даже главы государств и другие важные гости. Достаточная глубина водных путей в окрестностях полуострова позволяет запланировать возведение нового яхтенного порта на втором этапе строительства, благодаря чему жилой район будет доступен и для эстонских, и для иностранных любителей яхтенного спорта. Кроме того, в конце полуострова планируется открыть пляж, кафе и личные лодочные мостки для владельцев квартир.
“Хаапсалуский проект в эстонских масштабах действительно грандиозен. Мы десятилетиями лелеяли мечту о преобразовании этого участка побережья в многофункциональное городское пространство, доступное местным жителям, где найдется место и жилым домам, и местам для курортного отдыха, и оздоровительной инфраструктуре, начиная от активности на свежем воздухе и заканчивая морскими видами спорта и оригинальной гастрономической культурой. Живописные береговые пейзажи полуострова накладывают и некоторые ограничения: чтобы защитить здания от возможного наводнения, мы поднимаем поверхность земли, формируем рельеф между постройками и располагаем квартиры выше линии земной поверхности. Последнее в свою очередь создает превосходные условия для еще более живописных видов”, — добавил исполнительный директор Everaus Kinnisvara Янар Муттик.
Настоящей точкой притяжения на территории полуострова станет элегантный спа-отель, выходящий на три стороны света и выполняющий роль своего рода ворот на полуостров. Возведение спа-отеля запланировано в рамках второго этапа застройки, однако при наличии подходящего делового партнера строительство может начаться и раньше.
В разработке масштабного девелоперского видения основным партнером компаний Scandium и Everaus выступила команда WhatIf под руководством Юхана Кангиласки и Марии Фрейманн. Автором архитектурного решения является бюро 3+1 Arhitektid.