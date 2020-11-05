Этому мини-домику в немецком городе Бремене — около 100 лет. Сейчас он выставлен на продажу за 77 777 евро, пишет Deutsche Welle.
ФОТО | 77 777 евро за четыре метра — в Германии продают крошечный жилой дом
Фото дома можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Осознанная минимализация личного жилищного пространства — актуальная тенденция, подкрепленная целой идеологией — движением за крошечные дома (англ. Tiny House Movement). В немецком городе Бремене на продажу сейчас выставлен, вероятно, самый старый такой крошечный жилой дом в Германии — во всяком случае, так предполагает маклер, которому поручено подыскать покупателей.
Точная дата строительства этого объекта недвижимости неизвестна, но его возраст оценивается примерно в сто лет. Первоначально он использовался в качестве хозяйственной постройки, оборудованной туалетом. Внешне выглядит пристройкой, но является все же отдельным зданием.
Эксклюзивная недвижимость в историческом центре
Площадь земельного участка, на котором расположен кирпичный домик в историческом центре Бремена в районе живописной средневековой улочки Шнор, составляет семь квадратных метров, жилая площадь вместе с душем и туалетом — четыре квадратных метра.
Домик — один, желающих — много
Как сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на маклера, в домике есть туалет, душ, электрическая плита и ниша для кровати, а на крыше оборудована терраса. Интерес к объявлению, первым на которое обратила внимание газета Bild, уже проявило около 80 потенциальных покупателей, которые хотят использовать мини-здание в разных целях — сдавать туристам, оборудовать ателье художника или даже открыть ветеринарный кабинет. Выбор будет сделан в ближайшие недели.
Почему этот необычный объект недвижимости выставлен на продажу по такой приметной цене — 77777 евро плюс комиссионные в размере около шести процентов? По словам маклера, на ценообразование, если можно так выразиться, спонтанно повлияли два фактора: площадь участка — 7 квадратных метров и возраст нынешнего владельца — 77 лет.
Советуем прочитать:
ФОТО | В Австралии выставили на продажу дом из пузырей
ФОТО | Самая маленькая квартира в мире? В Хельсинки продается жилье на 7 квадратных метрах!
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Неожиданная «правда о сovid-19» от беглого вирусолога
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое