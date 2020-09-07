Возмутительный случай: людям с лишним весом отказали в жилье

Объявление появилось на онлайн-площадке для поиска и аренды жилья по всему миру Airbnb. Хозяева коттеджа, который находится в графстве Кент, предъявили будущим гостям ряд требований. В их числе было отсутствие избыточного веса. Потенциальный гость должен весить не более 16 стонов (ста килограммов). Владельцы объяснили это своим беспокойством за сохранность мебели и наличием старых непрочных дубовых балок, которые могут сломаться. Хозяева говорят, что ванная в их доме также очень маленькая и полные люди не смогут в ней разместиться.

Эта ситуация вызвала волну возмущения. Так, активистка движения бодипозитива Линдси МакГлоун (Lindsay McGlone) обвинила хозяев коттеджа и площадку Airbnb в дискриминации. “Увидев это объявление, сначала я не могла поверить в то, что это действительно кто-то написал. Они по-настоящему дискриминируют людей с большим весом и увековечивают миф о том, что люди с расстройством пищевого поведения выглядят как-то не так”, — заявила МакГлоун. Девушка надеется, что хозяева недвижимости понесут ответственность за то, что отказали в жилье полным.

Из-за большого количества жалоб объявление сняли с публикации, но позже оно появилось снова — уже без указания требования к весу гостей. Представитель Airbnb отметил, что они проводят политику недискриминации и в рамках своей программы “Распахнутые двери” (Open Doors) поддерживают тех, кто не смог найти подходящее жилье.

В феврале 2020 года онлайн-площадка Airbnb изменила правила публикации объявлений для арендодателей. Так, в Болгарии право сдавать свои квартиры с помощью сервиса получили только те владельцы недвижимости, чьи соседи дали на это свое согласие.

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