Как обновить спальню без необходимости съезжать на время ремонта
Если отделка и мебель выглядят прилично, нет смысла от них избавляться. Взбодрить интерьер можно и другими способами, пишет Houzz.
Шаг 1. Ревизия обстановки
Составьте план обновления, прежде чем начинать перестановку.
Что вы делаете в спальне еще кроме того, что спите?
Какие неудобства вам создает нынешняя обстановка?
Вполне возможно, вы годами живете, задевая комод при попытке открыть шкаф. Или в комнате стоит кресло, которым никто не пользуется, потому что оно у двери, а там не хочется сидеть. Или изголовье кровати слишком жесткое и опираться на него, чтобы работать из кровати неудобно — хорошо бы организовать стол.
Открывшихся неудобств может быть масса, потому что вы раньше об этом специально не думали.
Шаг 2. Ревизия вещей
А у вас в спальне есть стул-шкаф или кресло-шкаф, на котором постоянно валяются вещи? Пора от него избавиться. Вещи, оставленные где попало, захламят даже самый свежий интерьер.
Приобретите небольшой комод или открытую вешалку, которой так же просто пользоваться, как стулом. Но в случае, если вещей на ней окажется слишком много, она попросту опрокинется — отличный мотиватор для наведения регулярного порядка
Не хотите терпеть беспорядок в спальне на виду? Подумайте, как организовать закрытое хранение: где найти место дополнительному шкафу и/или полкам. Хранение может быть неожиданным, например, вплотную к кровати или даже в роли изголовья.
#3 Ревизия света
Пересмотрите световые сценарии: что бы вы изменили? Если мебель в спальне будет стоять иначе, возможно иначе надо организовать и подсветку?
Возможно, не помешал бы новый торшер? Или настольную лампу нужно перенести в спальню из гостиной — все равно ей там никто не пользуется, а верхнего света для чтения вам давно не хватало.
Другие варианты: повесить гирлянду (кроме новогодних есть масса других видов), поставить для настроения настольную лампу на подоконник и зажигать ее вечерами при задернутых шторах.
#4. Ревизия текстиля
Что еще можно добавить или изменить? Постельное белье, декоративные подушки и наволочки к ним, шторы и занавески, ковер, чехлы для мебели. Подберите их под цвет основной палитры помещения или, наоборот, сыграйте на контрасте.
О популярных ошибках в подборе текстиля для спальни мы посвятили отдельную статью: „Работа над ошибками: Как обновить спальню без ремонта“.
Особое внимание уделите новым шторам: чем хуже вы спите, тем плотнее они должны быть, чтобы дать возможность поспать подольше (что особенно актуально летом).‘
#5. Смените (добавьте) декор
Посмотрите примеры новых интерьеров, например, здесь или здесь — обращайте внимание, как дизайнеры развешивают фото, графику или живопись. Какие неожиданные предметы они используют для украшения спальни.
Подумайте, как украсить стены своей спальни чем-нибудь новым: другой картиной, постерами, фотообоями, наклейками, фотографиями, только не всем сразу, разумеется. Если элемент декора вам очень нравится, но давно висит, закажите ему другой багет — в новой раме картина гарантированно будет смотреться иначе.
Обновите изголовье или стену за ним
Обычно это первое, на что падает взгляд при входе в спальню. Первое, что надоедает и что хочется изменить.
Добавьте цвета
Не обязательно что-то перекрашивать или покупать яркие предметы обстановки, светильники и пр. Иной раз достаточно жизнерадостного белья или эффектного коврика у кровати, чтобы полностью изменить настроение и восприятие интерьера.
Добавьте растений
За растениями трудно ухаживать, только если не знать, как. В поисках легкого пути не заводите кактусы: все-таки они будут больше напоминать о пустыне, чем о зеленой полянке или джунглях. Есть множество неприхотливых растений, которые отлично смотрятся в спальне. И обязательно вспомните, нет ли у вас аллергии на некоторые виды цветов.
Растения — это не обязательно кашпо с фикусами. Ваза с живыми цветами на подоконнике или на комоде напротив кровати также добавит настроения.
Пара завершающих штрихов
Итак, в результате всех действий спальня должна получить новый идеальный облик. Подумайте, чего теперь не хватает? Может, забыли о новом пледе, который хотели купить? Или мечтаете забираться с ногами в новое удобное кресло? Скорее всего, после большой проделанной работы вы вспомните о каких-то мелочах. Но они тоже важны. Все-таки, вся наша жизнь состоит из огромного количества мелочей, на которые стоит обращать внимание.