Как обновить спальню без необходимости съезжать на время ремонта

Шаг 1. Ревизия обстановки

Составьте план обновления, прежде чем начинать перестановку.

Что вы делаете в спальне еще кроме того, что спите?

Какие неудобства вам создает нынешняя обстановка?

Вполне возможно, вы годами живете, задевая комод при попытке открыть шкаф. Или в комнате стоит кресло, которым никто не пользуется, потому что оно у двери, а там не хочется сидеть. Или изголовье кровати слишком жесткое и опираться на него, чтобы работать из кровати неудобно — хорошо бы организовать стол.

Открывшихся неудобств может быть масса, потому что вы раньше об этом специально не думали.

Шаг 2. Ревизия вещей

А у вас в спальне есть стул-шкаф или кресло-шкаф, на котором постоянно валяются вещи? Пора от него избавиться. Вещи, оставленные где попало, захламят даже самый свежий интерьер.

Приобретите небольшой комод или открытую вешалку, которой так же просто пользоваться, как стулом. Но в случае, если вещей на ней окажется слишком много, она попросту опрокинется — отличный мотиватор для наведения регулярного порядка

Не хотите терпеть беспорядок в спальне на виду? Подумайте, как организовать закрытое хранение: где найти место дополнительному шкафу и/или полкам. Хранение может быть неожиданным, например, вплотную к кровати или даже в роли изголовья.

#3 Ревизия света

Пересмотрите световые сценарии: что бы вы изменили? Если мебель в спальне будет стоять иначе, возможно иначе надо организовать и подсветку?

Возможно, не помешал бы новый торшер? Или настольную лампу нужно перенести в спальню из гостиной — все равно ей там никто не пользуется, а верхнего света для чтения вам давно не хватало.

Другие варианты: повесить гирлянду (кроме новогодних есть масса других видов), поставить для настроения настольную лампу на подоконник и зажигать ее вечерами при задернутых шторах.

#4. Ревизия текстиля