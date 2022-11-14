ЭКСПЕРТ | Как заставить девелопера исправить обнаруженные в новом жилье недостатки

На этой неделе мы рассказывали о том, что энергомаркировка новостроек часто не соответствует действительности.

К примеру, в Эстонии можно купить квартиру в доме с заявленным классом энергопотребления B, а на самом деле окажется, его реальный класс энергоэффективности — не выше D.

По словам главы экспертной компании Ehituskaitse Büroo Марко Сультса, проблема и правда серьезная, поскольку энергомаркировки большинства зданий не соответствуют действительности, пишет Äripäev.

„Я не встречал ни одной новостройки, где бы не было недостатков“, — отмечает Сультс.

Например, очень распространены всевозможные трещины в стенах. „В большинстве случаев эти трещины не разрушают структуру здания, однако все же беспокоят людей“, — делится подробностями эксперт.

Более серьезной проблемой являются чрезмерно влажные кладовки, где нельзя нормально хранить ни инструменты, ни велосипеды, которые постоянно покрываются ржавчиной.

Как рассказывает Марко Сультс, также часто бывает, что обозначенные парковочные места на самом деле уже, чем предусмотрено проектом.