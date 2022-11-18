ФОТО | Новое необычное здание в Ülemiste City открылось самой большой офисной вечеринкой в истории Эстонии!

На празднике крутили пластинки DJ Widenski, DJ Seth Schwarz и DJ Ivo Naries, а группа Tuuli Rand Trio развлекала гостей живой музыкой.

Стоимость Tominga Maja составляет 30 миллионов евро, что делает его крупнейшей инвестицией в проект офисного здания в Ülemiste City. Открытие уникального для Европы зеленого дома также знаменует собой завершение городского квартала Öpiku и пешеходной набережной в целостное и удобное для человека 5-минутное городское пространство.

„Это не просто очередное офисное здание, здесь создана совершенно уникальная для Европы рабочая среда, поддерживающая развитие талантов, где инновации идут рука об руку с зелеными технологиями“, - сказал председатель совета Mainor Grupp Гуйдо Пярнитс.

Уникальности дому Томингас придает наличие пальмового сада с тропическими растениями и водопадом, а также созданная эстонским художником по свету Тынисом Велламаа световая скульптура, расположенная в фойе и возвышающаяся на несколько этажей.

В здании Alma Tominga будут работать крупные международные корпорации, такие как Fujitsu и Breakwater Technology, а также эстонские лидеры в области инноваций и разработок Skeleton Technologies и Фонд поддержки предпринимательства и инноваций, или совместное учреждение EAS и KredEx.

11-этажное офисное здание Alma Tominga было построено максимально жизнеспособным. Планируется, что здание будет иметь золотой сертификат LEED за энергетическую и экологическую устойчивость, на нем установлены солнечные батареи и зеленая крыша. Здание использует зеленую энергию и систему централизованного теплоснабжения и охлаждения Utilitas, установленную в прошлом году. Главный проектировщик дома площадью более 20 000 квадратных метров — архитектурное бюро PLUSS, а строители — команды Nordecon и NOBE.