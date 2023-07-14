Недвижимость
14.07.2023, 09:19

Банк Эстонии: больше всего от повышения Euribor страдают семьи с самым высоким уровнем доходов

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Нынешняя ставка - еще не предел?
ФОТО: Jason Busa | Shutterstock

Шестимесячный Euribor, связанный с большинством жилищных кредитов в Эстонии, по состоянию на начало июля составлял 3,9 %, а вчера, 13 июля, и вовсе поднялся до 3,95 %. В последний раз он забирался на такие высоты в ноябре 2008 года. Однако, по данным банков, количество клиентов, испытывающих трудности с оплатой, не увеличилось, пишет Maaleht.

Экономист Банка Эстонии Яаника Мерикюлль отмечает, что, хотя домохозяйства с более низкими доходами наиболее уязвимы к увеличению стоимости кредитов, повышение Euribor больше затронуло более состоятельные семьи с более крупными жилищными кредитами. „В целом у домохозяйств с низкими доходами меньше взятых под залог недвижимости кредитов, и эти кредиты небольшие“, — объясняет она.

Согласно исследованию финансового поведения и потребительских привычек домохозяйств (HFCS), проведенному в еврозоне в 2021 году, кредиты под залог недвижимости в Эстонии есть только у одной трети населения с самым низким уровнем дохода (нетто-доход ниже 1 140 евро на домохозяйство), а средний остаток кредита составляет 30 000 евро.

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