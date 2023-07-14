14.07.2023, 09:19
Банк Эстонии: больше всего от повышения Euribor страдают семьи с самым высоким уровнем доходов(22)
Нынешняя ставка - еще не предел?
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Шестимесячный Euribor, связанный с большинством жилищных кредитов в Эстонии, по состоянию на начало июля составлял 3,9 %, а вчера, 13 июля, и вовсе поднялся до 3,95 %. В последний раз он забирался на такие высоты в ноябре 2008 года. Однако, по данным банков, количество клиентов, испытывающих трудности с оплатой, не увеличилось, пишет Maaleht.
Экономист Банка Эстонии Яаника Мерикюлль отмечает, что, хотя домохозяйства с более низкими доходами наиболее уязвимы к увеличению стоимости кредитов, повышение Euribor больше затронуло более состоятельные семьи с более крупными жилищными кредитами. „В целом у домохозяйств с низкими доходами меньше взятых под залог недвижимости кредитов, и эти кредиты небольшие“, — объясняет она.