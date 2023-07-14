Банк Эстонии: больше всего от повышения Euribor страдают семьи с самым высоким уровнем доходов

Шестимесячный Euribor, связанный с большинством жилищных кредитов в Эстонии, по состоянию на начало июля составлял 3,9 %, а вчера, 13 июля, и вовсе поднялся до 3,95 %. В последний раз он забирался на такие высоты в ноябре 2008 года. Однако, по данным банков, количество клиентов, испытывающих трудности с оплатой, не увеличилось, пишет Maaleht.