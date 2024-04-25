Девелопер недвижимости Arco Vara готовится к следующим инвестициям

В первые месяцы этого года девелопер Arco Vara сосредоточился на продаже готовых квартир и на подготовительных работах по запланированным проектам развития недвижимости. „В первом квартале мы в основном занимались продажей готовых квартир проекта Kodulahe и подготовкой к продаже жилья по адресу Сооди 6. Кроме того, мы продолжили строительные работы в Болгарии и в работе находится детальная планировка проекта Arcojärve“, - пояснил руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ.

В опубликованном предприятием квартальном отчете говорится, что на конец года запланирован рост доходов от продаж. Оборот Arco Vara в первом квартале составил 990 000 евро, большую часть которого составила продажа недвижимости в собственных девелоперских проектах группы. Чистый убыток за первый квартал составил 349 000 евро. Хотя доходы и прибыль от продаж оказались несколько ниже запланированных, тем не менее, по словам Нийнемяэ, капитализация предприятия по-прежнему очень хорошая. „Наше соотношение собственного капитала к активам приближается к 60%, а рентабельность собственного капитала за четыре квартала близка к целевому показателю в 20%“, - заявил глава компании.

Планы предприятия на ближайшее время сосредоточены на продаже существующих проектов развития недвижимости и на подготовке к разработке новых проектов. „Если смотреть на следующий квартал, то нашей главной задачей является продажа готового жилья в проектах Kodulahe и Kuldlehe“, - поделился Нийнемяэ. „Кроме того, мы считаем очень важным приобретение нового грунта для развития, который обеспечит устойчивость и рост нашего бизнеса в сфере недвижимости на ближайшие пять лет“, — раскрыл планы будущих инвестиций руководитель компании.

Падел-центр, возводимый Arco Vara в Пыхья-Таллинне, будет готов в конце этого года, и застройщик прогнозирует небольшое снижение конечной цены строительства. „Здание строит Arco Tarc, а оперировать центром будет предприятие Padelstar“, — добавил Нийнемяэ.