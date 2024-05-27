Проживание с домашним животным: за отдельную плату?
Здравствуйте, спасибо за статью, где маклер отвечал на вопросы про аренду квартир. Я – неопытный арендодатель и боюсь наступить на подводные камни. Можно мне тоже задать вопрос по аренде? - интересуется читательница „МК-Эстонии“ Алина.
Я хотела бы узнать: какую сумму обычно составляет депозит? Нужно ли открывать отдельный депозитный счет, или это необязательно? Может ли владелец жилья запросить отдельную дополнительную плату, если в квартире будет проживать домашнее животное?
От редакции:
„При подписании договора арендатор оплачивает три суммы: депозит, плату за месяц вперед и маклерские услуги, – отвечает маклер Arco Vara Екатерина Лесникова. – Отдельный счет для депозита открывать не обязательно. Внести двойной депозит за проживание с животными собственники просят довольно часто“.