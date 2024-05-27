Проживание с домашним животным: за отдельную плату?

Здравствуйте, спасибо за статью, где маклер отвечал на вопросы про аренду квартир. Я – неопытный арендодатель и боюсь наступить на подводные камни. Можно мне тоже задать вопрос по аренде? - интересуется читательница „МК-Эстонии“ Алина.