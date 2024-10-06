Суд встал на сторону соседа и запретил мужчине строить дом. Архитектор: „прискорбный случай, но есть и положительный момент“(7)
Таллиннский окружной суд отменил выданное самоуправлением разрешение на строительство, поскольку запланированный соседом дом закрыл бы вид на море человеку, проживающему через дорогу.
Член Союза архитекторов Эстонии Яак-Адам Лоовеэр ознакомился с решением окружного суда, проектом жилья и планом участка под строительство и подытожил: „Хотя мы имеем дело с прискорбным случаем, влияние решения суда в целом может быть положительным с точки зрения качества жилой среды, поскольку оно требует от местных самоуправлений и составителей планировки большей компетентности в вопросе организации пространства и направляет производство о разрешении на строительство в сторону учета качеств пространства и отдаляет от формальностей“.
Выводы союза:
1. Детальная планировка (1997 г.) была составлена довольно формально и не содержала соответствующих принципов и соображений относительно жилой среды и городского пространства, что позволило бы избежать ненужной путаницы и споров при ее реализации. К сожалению, подобные формальные детальные планировки составляются и сегодня, так что проблема носит общий характер.
2. Оценивая соответствие строительного проекта детальной планировке, местное самоуправление пренебрегло и не взвесило аспекты улучшения жилой среды и гармоничного оформления городского пространства, а также качества пространства, хотя широкие и общие границы детальной планировки позволяют это сделать.
„Такого решения никто в Эстонии еще не видел“. Суд не разрешил семье построить дом, загораживающий соседу вид на море
3. Местное самоуправление могло бы воспользоваться дискреционным правом и побудить приграничных соседей прийти к соглашению и признать виды, в том числе вид на море и его сохранение, важным пространственным качеством, частью среды. Кроме того, местное самоуправление при взвешивании разных факторов могло бы исходить из иллюстративного чертежа детальной планировки как из пространственного решения, опубликованного и учтенного при составлении детальной планировки.
4. Местным самоуправлениям часто не хватает архитекторов или других специалистов с пространственной компетенцией, которые могли бы и осмелились бы принять такие решения (правда, в Хаапсалу есть и архитектор, и проектировщик). В целом, местные самоуправления склонны опираться на принцип неприкосновенности частной собственности, забывая о Законе о планировании как одном из немногих законов, позволяющих сбалансировать частный интерес с общественным интересом и в обоснованных случаях устанавливать ограничения на использование собственности. Вместо этого самоуправления часто представляют в качестве своей позиции узкие интересы владельца земли.
5. Исходя из закона, самоуправление может рассмотреть возможность аннулирования действовавшей более пяти лет детальной планировки, но к этому все-таки следует прибегать в крайнем случае, когда запланированное пространственное решение фундаментально несовместимо с изменившейся средой или стратегическими документами. В остальных случаях следует стараться согласовать пространственное изменение в рамках публичного производства по условиям проектировки, без излишней бюрократии.
При этом, исходя из возможности аннулирования детальной планировки, местное самоуправление имеет довольно хорошую переговорную позицию для достижения соглашений. Важно, чтобы строительные нормы местного самоуправления (или измененный Закон о планировании) обязывали в случае старых детальных планировок обращаться для начала проектирования к самоуправлению, чтобы в случае необходимости своевременно получить дополнительные указания.
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