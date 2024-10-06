Суд встал на сторону соседа и запретил мужчине строить дом. Архитектор: „прискорбный случай, но есть и положительный момент“

Член Союза архитекторов Эстонии Яак-Адам Лоовеэр ознакомился с решением окружного суда, проектом жилья и планом участка под строительство и подытожил: „Хотя мы имеем дело с прискорбным случаем, влияние решения суда в целом может быть положительным с точки зрения качества жилой среды, поскольку оно требует от местных самоуправлений и составителей планировки большей компетентности в вопросе организации пространства и направляет производство о разрешении на строительство в сторону учета качеств пространства и отдаляет от формальностей“.

Выводы союза:

1. Детальная планировка (1997 г.) была составлена довольно формально и не содержала соответствующих принципов и соображений относительно жилой среды и городского пространства, что позволило бы избежать ненужной путаницы и споров при ее реализации. К сожалению, подобные формальные детальные планировки составляются и сегодня, так что проблема носит общий характер.

2. Оценивая соответствие строительного проекта детальной планировке, местное самоуправление пренебрегло и не взвесило аспекты улучшения жилой среды и гармоничного оформления городского пространства, а также качества пространства, хотя широкие и общие границы детальной планировки позволяют это сделать.

3. Местное самоуправление могло бы воспользоваться дискреционным правом и побудить приграничных соседей прийти к соглашению и признать виды, в том числе вид на море и его сохранение, важным пространственным качеством, частью среды. Кроме того, местное самоуправление при взвешивании разных факторов могло бы исходить из иллюстративного чертежа детальной планировки как из пространственного решения, опубликованного и учтенного при составлении детальной планировки.