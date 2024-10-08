ТОП самых прибыльных застройщиков: кризис ударил по доходам

Суммарная прибыль в данном секторе составила 65,4 млн евро, что на 24,2% меньше, чем годом ранее. По оценке застройщиков, причинами этого стало снижение покупательского интереса и возросшие расходы. При этом они отмечают, что цены на строительство снизились не сильно, поэтому возможности снижать цены на недвижимость нет.

Рентабельность оборота в прошлом году составила 16,4%. Самый высокий показатель рентабельности за последние пять лет был в 2021 году, но последние два года он неуклонно снижался. Например, в 2022 году он составлял 16,9%, а в 2021 году – 19,3%.

В данном ТОП 15 представлены компании, чья прибыль превысила порог в 1 млн евро. Общая прибыль застройщиков-миллионеров в 2023 году составила 48,2 млн евро.