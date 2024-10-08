Аналитики: шестимесячный Euribor к концу этого года может опуститься до 2,8%

В августе этого года аналитики прогнозировали, что к концу 2024 года шестимесячная ставка Euribor опустится до 3,2–3,25%. В конце прошлой недели она составляла 3,046%.

Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года – почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%, с 2015 до середины 2022 года ставка была отрицательной. Однако с осени прошлого года Euribor стал постепенно снижаться.

Если этим летом макроаналитик LHV Трийну Тапвер заявила, что ожидание падения Euribor ниже 3% в этом году слишком оптимистично, то теперь она отмечает, что трудности в обрабатывающей промышленности и снижение инфляции в еврозоне изменили ожидания.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.