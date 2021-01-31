ФОТО | Дом Мэтта Дэймона на берегу Тихого океана продается за 21 млн долларов

Как пишет Top Ten Real Estate Deals, Дэймон и Аффлек одновременно поселились в престижном районе Пасифик-Палисейдс, причем на одной улице, в 2012 году. Тогда Мэтт и его жена Лусиана приобрели виллу за 15 миллионов долларов, сейчас этот дом они выставили на продажу за 21 миллион. Сами же они переезжают в пентхаус в Бруклин-Хайтс в Нью-Йорке, который купили в 2018 году за 16,7 миллиона.