Мошенница с недвижимостью выдавала себя за дочь короля Испании. Ущерб составляет 4 млн евро

Члены группировки находили в интернете недвижимость и предлагали ее потенциальным покупателям по крайне низкой цене (20% от рыночной стоимости) — от 25 до 40 тысяч евро. Они требовали немедленно внести залог за бронирование, даже не предоставляя клиентам возможности осмотреть недвижимость “вживую”. Когда жертва соглашалась окончательно на покупку, от нее требовали внести полностью сумму. После этого мошенники пропадали. Недвижимость они не приобретали, лишь иногда выплачивая собственникам залог, чтобы успеть убедить клиента внести полную сумму, пояснили РИА Новости в пресс-службе Гражданской гвардии Аликанте.