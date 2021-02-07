БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Планируете ремонт? Вот все ошибки, которые вы можете совершить

3 самые глупые ошибки во время ремонта кухни: как их избежать

Частые засоры, неприятный запах, плесень или плохая вентиляция в ванной комнате — мало кто хоть раз в жизни не сталкивался с этими проблемами. А ведь их можно было легко избежать — если знать о причине их появления заранее. INMYROOM попросил эксперта помочь восполнить этот пробел — делимся с вами. Loe edasi...

10 самых частых ошибок при ремонте санузла: как их избежать

Наверняка многие из вас обнаружат эти ляпы и в своих квартирах — увы, человеку, далекому от строительства и дизайна, некоторые вещи совершенно не очевидны — ему просто не с чем сравнивать. Ведь когда делаешь ремонт — доверяешь ремонтной бригаде или своему дизайнеру и полностью зависишь от их навыков и профессионализма. Loe edasi...

О чем не думают во время ремонта: 6 самых досадных ошибок

Рассказываем, на что важно обратить внимание еще на этапе проектирования, плюс делимся советами, которые помогут избежать ошибок Loe edasi...

Ошибки при размещении кухонной мебели, при отделочных работах и даже при декоре кухни могут значительно увеличить сроки ремонта всей квартиры и привести к дополнительным расходам. Расскажем про самые досадные из них, пишет INMYROOM.

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Ремонт прихожей: 5 ошибок, которые лучше не повторять

Дизайнер Руслан Кирничанский в своем блоге “Дневник архитектора” рассказал, что нужно учесть при обустройстве прихожей и как избежать ошибок, пишет INMYROOM.

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5 ошибок в ремонте, которые выдают в вас дилетанта. Не совершайте их!

Рассказываем, что в интерьере делать совершенно не стоит, и даем советы, как этого избежать, пишет INMYROOM.

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10 ОШИБОК | Ремонт квартиры: самые худшие решения

Худшее, что можно сделать на этапе ремонта, — внести изменения в готовый проект. В расчетах дизайнера все не случайно, и, если вы хотите поспорить с профи, почитайте об ошибках тех, кто это уже сделал, пишет INMYROOM.

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Так делать не надо: ошибки в ремонте кухни