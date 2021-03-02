Недвижимость
02.03.2021, 08:01

Как такое возможно? На рынке квартир в Тарту случилась редкая аномалия

 
Tartu
Foto: Argo Ingver
На рынке квартир в Тарту в начале года случилась редкая аномалия: средняя стоимость заключенных в январе сделок с квартирной собственностью (1 893 евро/м²) превысила среднюю цену предложений (1 837 евро/м²).

Профессиональный оценщик и маклер Тартуского офиса Pindi Kinnisvara Ральф Кийдъярв пояснил, что причиной аномальной разницы между предложениями и сделками стали два проекта жилой застройки в центральной части города, где в январе было заключено большое количество вещно-правовых договоров купли-продажи.

“Стоимость квадратного метра в новостройках, о которых идет речь, расположенных по адресу Куперьянови, 8 и Лай, 29, значительно превышает среднюю, и при достаточно большом количестве сделок может действительно сложиться исключительная ситуация, когда цены сделок превышают цену предложений. Однако явление это временное, и нет оснований опасаться, что уровень цен на квартиры в Тарту полностью вышел из-под контроля”, — добавил Кийдъярв.

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