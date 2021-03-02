Пандемия не помешала молодежи брать жилищные кредиты. И это несмотря на рост цен!

“Средняя сумма жилищного кредита SEB в декабре достигла уже 96 000 евро и показала за год рост почти на 9000 евро. Некоторое падение цен на сделки мы, конечно, видели в апреле и мае, когда интерес клиентов к крупным покупкам начал немного колебаться, но уже с лета рынок вновь стал активным и эта тенденция сохранялась, прежде всего, за счет молодых клиентов в возрасте до 35 лет”, — описал основную тенденцию прошлого года член правления банка SEB Айнар Леппянен.