Специалист объяснил, почему период холодов — идеальное время для приобретения недвижимости

“Можно определить с помощью термокамеры мосты холода, проверить эффективность системы отопления, надёжность вентиляции”, — перечислил Тедер особенности, функционирование которых на любой жилплощади можно увидеть в крепкий мороз. “Когда речь идет о частных жилых домах, то можно уточнить еще больше моментов — насколько хорошо убран снег на улицах, течет ли вода из крана или же в каких-то трубах она вовсе замерзла”, — пояснил он.

“Как гласит народная пословица, готовь сани летом, а телегу зимой. В качестве современного дополнения хочу отметить, что приобретаемый дом также стоит осмотреть зимой. Однако нельзя все же не отметить и такой аспект, что снежный покров может скрывать стратегические недостатки именно жилой или незастроенной недвижимости, будь то ямы на подъездных путях или чрезмерно влажная почва в зеленой зоне. К счастью, погода в зимний период в Эстонии достаточно переменчива, поэтому состояние недвижимости часто в течение двух недель можно осмотреть уже и без снега”, — добавил он.