В каких районах Таллинна выгоднее всего сдавать квартиру?
Исполнительный директор Kinnisvara24.ee Катрин Арон пояснила, что цена покупки и ожидаемый доход от аренды играют важную роль: “Если целью покупки является получение дохода от сдачи в аренду, стоит присмотреться к квартирам в Прийсле, Мустйыэ, Кивимяэ, Кадака и Ситси. В Прийсле и Мустйыэ доходность от аренды составляет более 11%. Ожидаемая доходность также достаточно высока в Нымме в Кивимяэ — 10,6%”.
В настоящее время на портале Kinnisvara24.ee средняя цена квадратного метра квартир в Прийсле составляет 2087 евро, а средняя ожидаемая месячная арендная плата — 20,75 евро/м2. По словам Катрин Арон, стоимость аренды делает высокой тот факт, что в Прийсле довольно мало квартир для сдачи в аренду — в настоящее время предлагается всего восемь объектов.
В Мустйыэ и Кивимяэ квартир на продажу и в аренду также немного. “Преимущество Мустйыэ — близость к центру города. Район находится недалеко от моря, лесных и спортивных троп, что делает его предпочтительным для многих людей. Раньше это была, скорее, территория частных домов. В последние годы в Мустйыэ появились и новые многоквартирные дома, но спрос по-прежнему превышает предложение. В Кивимяэ арендаторов чарует атмосфера Нымме, а высокий спрос на арендуемые квартиры связан с тем, что в этом районе мало многоквартирных домов”, — пояснила Арон.
Больше квартир на продажу и в аренду предлагается в районах Кадака и Ситси. На портале Kinnisvara24.ee средняя цена квартир в Кадака составляет 2382 евро, а в Ситси — 2158 евро за квадратный метр. Ожидаемые цены аренды: 15 евро/м2 в Кадака и 13,75 евро/м2 в Ситси.
Пять таллиннских районов с наиболее высокой ожидаемой доходностью от сдачи в аренду:
1. Прийсле — ожидаемая доходность 11,9%
2. Мустйыэ — 11,2%
3. Кивимяэ — 10,6%
4. Кадака — 7,6%
5. Ситси — 7,6%
Самая низкая ожидаемая доходностью от сдачи в аренду в Таллинне сейчас наблюдается в районе Сюдалинн, где она составляет 2%. Расчет ожидаемого дохода от аренды основан на средних ценах продажи и аренды квадратного метра квартир, в настоящее время представленных на портале Kinnisvara24.ee.
Фактический доход от аренды зависит от конкретных цен сделок, которые в случае старых таллиннских квартир могут быть примерно на одну пятую ниже, чем цены в объявлениях. В случае новостроек разница цен предложений и сделок меньше. Кроме того, на доход от аренды влияют расходы на управление недвижимостью и ее амортизация, экономические циклы и множество других факторов.
Kinnisvara24 — созданный в 2018 году второй по размеру портал недвижимости в Эстонии, который ежемесячно посещают более 450 000 человек. В настоящее время на портале представлено 2232 квартиры на продажу и 1228 квартир в аренду в Таллинне. Выбирая подходящую квартиру в аренду, вы также можете выполнять поиск объектов по району.
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