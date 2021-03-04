В каких районах Таллинна выгоднее всего сдавать квартиру?

Исполнительный директор Kinnisvara24.ee Катрин Арон пояснила, что цена покупки и ожидаемый доход от аренды играют важную роль: “Если целью покупки является получение дохода от сдачи в аренду, стоит присмотреться к квартирам в Прийсле, Мустйыэ, Кивимяэ, Кадака и Ситси. В Прийсле и Мустйыэ доходность от аренды составляет более 11%. Ожидаемая доходность также достаточно высока в Нымме в Кивимяэ — 10,6%”.

В настоящее время на портале Kinnisvara24.ee средняя цена квадратного метра квартир в Прийсле составляет 2087 евро, а средняя ожидаемая месячная арендная плата — 20,75 евро/м2. По словам Катрин Арон, стоимость аренды делает высокой тот факт, что в Прийсле довольно мало квартир для сдачи в аренду — в настоящее время предлагается всего восемь объектов.

В Мустйыэ и Кивимяэ квартир на продажу и в аренду также немного. “Преимущество Мустйыэ — близость к центру города. Район находится недалеко от моря, лесных и спортивных троп, что делает его предпочтительным для многих людей. Раньше это была, скорее, территория частных домов. В последние годы в Мустйыэ появились и новые многоквартирные дома, но спрос по-прежнему превышает предложение. В Кивимяэ арендаторов чарует атмосфера Нымме, а высокий спрос на арендуемые квартиры связан с тем, что в этом районе мало многоквартирных домов”, — пояснила Арон.

Больше квартир на продажу и в аренду предлагается в районах Кадака и Ситси. На портале Kinnisvara24.ee средняя цена квартир в Кадака составляет 2382 евро, а в Ситси — 2158 евро за квадратный метр. Ожидаемые цены аренды: 15 евро/м2 в Кадака и 13,75 евро/м2 в Ситси.

Пять таллиннских районов с наиболее высокой ожидаемой доходностью от сдачи в аренду:

1. Прийсле — ожидаемая доходность 11,9%

2. Мустйыэ — 11,2%

3. Кивимяэ — 10,6%

4. Кадака — 7,6%

5. Ситси — 7,6%