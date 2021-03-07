Как почистить ноутбук: практичные и эффективные методы борьбы с загрязнением

Используя ноутбук в повседневной жизни для выполнения различных задач, чаще всего мы касаемся именно клавиатуры и сенсорной панели. Именно поэтому больше всего загрязнений скапливается на клавиатуре, а не на экране, как может показаться на первый взгляд. “Дезинфицирующие средства, которыми мы уже привыкли обрабатывать руки и другие поверхности, отлично подходят и для очищения клавиатуры ноутбука. Средство следует нанести на специальную чистую тряпочку и аккуратно провести по клавиатуре и сенсорной панели. Очень важно не переусердствовать с количеством, чтобы средство не проникло в отверстия ноутбука и не причинило вред самому устройству. Также желательно использовать дезинфицирующее средство, содержащее не меньше 70% спирта”, — поясняет менеджер по тренингу Huawei Eesti Екатерина Мишина.