Как почистить ноутбук: практичные и эффективные методы борьбы с загрязнением
Заботясь о собственном здоровье и здоровье своих близких во время работы из дома, важно регулярно чистить и дезинфицировать ноутбук. О простых, но эффективных способах обеспечения чистоты ноутбука рассказывает эксперт предприятия высоких технологий Huawei.
Регулярная чистка клавиатуры
Используя ноутбук в повседневной жизни для выполнения различных задач, чаще всего мы касаемся именно клавиатуры и сенсорной панели. Именно поэтому больше всего загрязнений скапливается на клавиатуре, а не на экране, как может показаться на первый взгляд. “Дезинфицирующие средства, которыми мы уже привыкли обрабатывать руки и другие поверхности, отлично подходят и для очищения клавиатуры ноутбука. Средство следует нанести на специальную чистую тряпочку и аккуратно провести по клавиатуре и сенсорной панели. Очень важно не переусердствовать с количеством, чтобы средство не проникло в отверстия ноутбука и не причинило вред самому устройству. Также желательно использовать дезинфицирующее средство, содержащее не меньше 70% спирта”, — поясняет менеджер по тренингу Huawei Eesti Екатерина Мишина.
Кроме того, эксперт советует ответственно относиться к чистоте своего устройства — не нужно вынимать кнопки клавиатуры или вскрывать корпус, чтобы добраться до мелких деталей. Тем самым вы можете навредить ноутбуку. Легкого и регулярного очищения поверхности абсолютно достаточно для того, чтобы содержать ноутбук в чистоте и дезинфицировать его. Кроме того, не забудьте перед началом чистки выключить устройство и отсоединить его от электричества.
Чистота экрана для обеспечения лучшей видимости
Чистота экрана ноутбука необходима не только для того, чтобы устройство было чистым и визуально привлекательным, но и для обеспечения лучшей видимости на экране и лучшего качества видеозвонков. “Как правило, камеры ноутбуков установлены над экраном, поэтому при каждом открытии и закрытии устройства на них остаются отпечатки пальцев, влияющие на качество изображения. Поэтому производители постоянно ищут новые решения дизайна”, — рассказывает Мишина.
Для ухода за экраном ноутбука следует выбирать тряпочку из особенно качественной ткани, достаточно мягкой, чтобы не оставлять царапин и ненужных отпечатков. Очищая экран влажной тряпкой, следует иметь под рукой сухую тряпочку аналогичного качества, с помощью которой можно сразу убрать оставшиеся следы влаги, прежде чем они высохнут, в противном случае на экране могут остаться разводы использованного моющего средства.
Уход за корпусом ноутбука
При работе в домашних условиях наибольшим преимуществом ноутбука является возможность перенести его в любое место. В результате вы можете объединять работу с обеденным перерывом или даже смотреть любимый сериал прямо на диване. Однако, часто перемещая устройство, вы неизбежно прикасаетесь к его корпусу, оставляя отпечатки и другие загрязнения.
“Новые ноутбуки невероятно легкие, поэтому они мобильны и удобны в использовании для работы в удаленном режиме. Чтобы обеспечить безопасность для всех пользователей устройства, тщательно и регулярно дезинфицируйте корпус компьютера, соблюдая вышеизложенные рекомендации”, — советует Мишина.
Кроме того, если вы пользуетесь специальными сумками и футлярами для ноутбуков, не стоит забывать и об их чистоте. Вся грязь, которая была на устройстве, скапливается и на аксессуарах для его переноски. В этом случае мы начинаем чистить их влажной тряпкой так же, как экран или клавиатуру, а затем вытираем сухой тряпочкой, чтобы оставшаяся влага не проникла в отверстия ноутбука.
Организация файлов для более продуктивной работы
Ноутбук нужно содержать в чистоте и порядке не только снаружи, но и изнутри. Регулярное очищение устройства от ненужных файлов и приложений повысит его производительность и обеспечит продуктивность работы пользователя. “Нужно находить время и для организации файлов и документов, помещая их в папки, сохраняя реже используемую информацию в „облаке” и удаляя ненужные файлы из памяти устройства. Тем самым вы обеспечите постоянное наличие свободного места на жестком диске, а при открытии устройства экран ноутбука будет упорядочен и готов к новому рабочему дню”, — поясняет эксперт.
Определенно не стоит забывать и о регулярных обновлениях ноутбука, которые нередко предусматривают установку более безопасных приложений. Важным вспомогательным инструментом в обеспечении безопасности станут антивирусные программы, которые защитят устройство пользователя от киберугроз. Помимо этого, следует избавляться от старых приложений, которые уже нельзя обновить. Такие приложения часто привлекают хакеров, поскольку их системы безопасности легко взломать.
“Пользуйтесь умными решениями для управления файлами, чтобы в условиях удаленной работы не перегружать устройство с ростом количества файлов и документов. Например, если хранить документы в „облаке”, к ним можно получить доступ с любого устройства”, — советует Мишина.
Желательно установить время очищения устройства и рабочей поверхности как регулярное еженедельное мероприятие. Несомненно, вам будет легче раз в неделю очистить клавиатуру и корпус устройства влажной тряпкой, чем соскребать загрязнения с экрана каждые два месяца, поэтому ответственный уход за ноутбуком — залог чистоты и безопасности рабочего места.
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